На Волині п'яний водій на смерть збив 61-річну жінку: що вирішив суд

На Волині п'яний водій на смерть збив 61-річну жінку: що вирішив суд
Постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 49-річного жителя села Хобултова Володимирського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Увечері 03 листопада 2025 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Renault Master», на автодорозі в місті Устилуг наїхав на велосипедистку.

В результаті ДТП 61-річна жінка загинула.

Суд призначив водію, який перебуває під вартою, покарання у виді п'яти років та восьми місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 7 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій на смерть збив 61-річну жінку: що вирішив суд
Сьогодні, 15:06
Ринок нерухомості Львова очима покупця
Сьогодні, 15:03
У Луцьку російські дрони пошкодили дитячий басейн
Сьогодні, 14:40
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Сачука
Сьогодні, 14:08
У центрі Львова перехожий облив мера Андрія Садового невідомою рідиною
Сьогодні, 13:49
Медіа
відео
1/8