На Волині п'яний водій на смерть збив 61-річну жінку: що вирішив суд
Сьогодні, 15:06
Постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 49-річного жителя села Хобултова Володимирського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Увечері 03 листопада 2025 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Renault Master», на автодорозі в місті Устилуг наїхав на велосипедистку.
В результаті ДТП 61-річна жінка загинула.
Суд призначив водію, який перебуває під вартою, покарання у виді п'яти років та восьми місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 7 років.
