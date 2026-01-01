У Луцьку російські дрони пошкодили дитячий басейн





Станом на пʼятницю, 15 травня, представники поліції та ДСНС обстежують об’єкт, фіксують пошкодження та складають необхідні акти, розповів у коментарі Володимир Захожий.



«Басейн не працює, тому що там є певні ушкодження після атаки безпілотниками. Поки триває обстеження і оформлення всіх документів, ми не можемо назвати точну дату відновлення роботи. Коли це завершать і ліквідують наслідки, тоді зможемо відновити роботу», — зазначив Володимир Захожий.



Орієнтовна інформація щодо відновлення роботи з’явиться на початку наступного тижня.



Також вирішується питання щодо оплати занять для дітей, які були записані до басейну.



«Це питання будемо додатково проговорювати з адміністрацією басейну. Оскільки зупинка роботи сталася не з вини закладу чи тренерів, а через форс-мажорні обставини, рішення ще напрацьовують», — додав посадовець.



Нагадаємо, 13 травня Луцьк атакували російські безпілотники. Дрони влучили у декілька нежитлових приміщень, влучання були й у Ковелі. Загалом в області постраждало 5 людей, наразі їх стан — задовільний.



Також пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки — там вибиті вікна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

