ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Сачука
Сьогодні, 14:08
Сьогодні, 15 травня, родина отримала сповіщення, що за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Сачука Олександра Петровича, 1978 року народження, жителя села Лудин.
Про це повідомили в Устилузькій громаді.
"З 06 березня 2025 року Олександр Сачук вважався зниклим безвісти за особливих обставин в Курській області. Він віддав своє життя, боронячи Україну, її свободу та незалежність.
Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї нашої громади.
Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Олександра Сачука. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
