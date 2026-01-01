ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Сачука

Сьогодні, 15 травня, родина отримала сповіщення, що за результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата, 1978 року народження, жителя села Лудин.Про це повідомили в Устилузькій громаді."З 06 березня 2025 року Олександр Сачук вважався зниклим безвісти за особливих обставин в Курській області. Він віддав своє життя, боронячи Україну, її свободу та незалежність.Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї нашої громади.Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Олександра Сачука. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено додатково.