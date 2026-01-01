У Луцьку попрощались з Героєм Василем Зубчиком

Зубчиком Василем Федоровичем (15.06.1975 р.н.), який помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощалися з військовослужбовцем(15.06.1975 р.н.), який помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію