У Луцьку попрощались з Героєм Василем Зубчиком
Сьогодні, 13:09
У кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощалися з військовослужбовцем Зубчиком Василем Федоровичем (15.06.1975 р.н.), який помер 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
