Очікується запуск роботи Спецтрибуналу щодо РФ вже у 2027

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, яка опікується питанням притягнення РФ до міжнародної відповідальності, прокоментувала історичне рішення про запуск Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це передає "Європейська правда".

Мудра заявила, що це вперше, коли "після Нюрнберга і Токіо" з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання війни.

"Ще кілька років нам казали – цього не буде ніколи. Юридично складно. Політично чутливо. Забагато інтересів проти", – наголосила вона.

За словами Мудрої, наступним етапом стане формування самого трибуналу у Гаазі: йдеться про призначення суддів, затвердження процедур та початок розслідувань. Вона наголосила, що запуск роботи очікується вже наступного року.

Також Мудра згадала тривалі переговори та численні спроби знайти правовий механізм для створення трибуналу. За її словами, українська команда юристів, дипломатів і парламентарів неодноразово зіштовхувалася з опором, однак продовжувала шукати рішення.

Вона додала, що трибунал має стати інструментом персональної відповідальності для тих, хто ухвалив рішення про початок війни проти України.

