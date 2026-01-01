До застави за Єрмака доклався екстренер збірної України з футболу Ребров, - ЗМІ

Сергій Ребров доклався до збору коштів на заставу для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.



Про це з посиланням на джерела повідомили журналіст-розслідувач Михайло Ткач та «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»), пише



Як зазначається, Сергій Станіславович Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні усього одна людина з таким ПІБ (другий тезка вже покійний). Це — відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років.



На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів.



Станом на вечір 14 травня, як стверджували медіа, із необхідних 140 мільйонів гривень на заставу для Андрія Єрмака було зібрано понад 14 мільйонів.



Про свій внесок у 8 мільйонів гривень публічного оголосила Роза Тапанова — юристка, призначена урядом членкиня наглядової ради «Ощадбанку», членкиня наглядової ради «Укрнафти», яка повномасштабного вторгнення росії в Україну вона почала займатися новою концепцією заповідника «Бабин Яр». Bihus.info називало Розу Тапанову колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.



За даними джерел «Схеми», ще 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба — адвокат і колишній партнер об’єднання Asters. Симовлічні 666 гривень внеску в заставу зробив Григорій Гришкан — український актор, продюсер і громадський діяч.



Застава для Єрмака



Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку — два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.



Прокуратура просила для Єрмака обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Правоохоронці вважають, що Єрмак має достатньо коштів і зв’язків, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.



А втім, його адвокат наполягав, що будь-яка застава має відповідати можливості людини її внести. А за декларацією Єрмака, він має дохід у розмірі «десь 10 мільйонів гривень», автомобіль Mercedes 2019 року і трикімнатну квартиру в центрі міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

