У Луцьку на восьми вулицях перекриють рух транспорту





Обмеження діятимуть у неділю, 17 травня, з 12:00, попереджають у міськраді, пише



Рух транспорту буде зупинено за маршрутом автоколони: Театральний майдан — проспект Волі — Київський майдан — вулиця Рівненська — проспект Відродження — проспект Молоді — проспект Соборності — проспект Перемоги — проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан.



Нагадаємо, у місті відбудеться мирна акція на підтримку військовополонених.

