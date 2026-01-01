У Луцьку на восьми вулицях перекриють рух транспорту

У Луцьку тимчасово обмежать рух транспорту через проведення мирної акції «Автопробіг на підтримку військовополонених».

Обмеження діятимуть у неділю, 17 травня, з 12:00, попереджають у міськраді, пише misto.media.

Рух транспорту буде зупинено за маршрутом автоколони: Театральний майдан — проспект Волі — Київський майдан — вулиця Рівненська — проспект Відродження — проспект Молоді — проспект Соборності — проспект Перемоги — проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан.

Нагадаємо, у місті відбудеться мирна акція на підтримку військовополонених.

