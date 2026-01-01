На Житомирщині затримали працівника ТЦК із Волині за схему для ухилянтів

ухилянтських схем» у різних регіонах України і затримали організаторів оборудок.



Про це у телеграмі повідомляє СБУ.



На Житомирщині затримано місцевого військовослужбовця та співробітника районного ТЦК з Волині, які організували нелегальний «трансфер» ухилянтів до Євросоюзу.



Встановлено, що ділки наймали для клієнтів приватних перевізників, які доправляли «пасажирів» до західного кордону. Далі ухилянти мали добиратися до сусідніх країн через лісову місцевість.





