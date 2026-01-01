Сів у Луцьку на автобус, та додому не повернувся: на Волині зник безвісти 40-річний чоловік

Поліція встановлює місцезнаходження 40-річного жителя Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 19 листопада 1985 року народження, жителя міста Любомль. Чоловік 11 травня близько 18 години сів на автостанції №1 у Луцьку на автобус сполученням «Луцьк – Шацькі озера» та попрямував до місця проживання. Станом 14 травня 2026 року додому не приїхав, місцезнаходження останнього наразі невідоме.худорлявої тілобудови, зріст 182 см, коротке каштанове волосся із сивиною по бокам, очі темно-карі. Має татуювання на обох руках від зап’ястя до ліктя написи на латині.у чорні спортивні штани, над правим коліном дві білі поперечні смужки, чорна вітровка Nike, синя безрукавка Adidas.При собі мав чорний рюкзак."Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, повідомити за номерами телефонів:0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - зазначають у поліції.