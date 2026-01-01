Сів у Луцьку на автобус, та додому не повернувся: на Волині зник безвісти 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:12
Поліція встановлює місцезнаходження 40-річного жителя Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Шепелюка Валентина Володимировича, 19 листопада 1985 року народження, жителя міста Любомль. Чоловік 11 травня близько 18 години сів на автостанції №1 у Луцьку на автобус сполученням «Луцьк – Шацькі озера» та попрямував до місця проживання. Станом 14 травня 2026 року додому не приїхав, місцезнаходження останнього наразі невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 182 см, коротке каштанове волосся із сивиною по бокам, очі темно-карі. Має татуювання на обох руках від зап’ястя до ліктя написи на латині.
Був одягнений: у чорні спортивні штани, над правим коліном дві білі поперечні смужки, чорна вітровка Nike, синя безрукавка Adidas.
При собі мав чорний рюкзак.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, повідомити за номерами телефонів:0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Шепелюка Валентина Володимировича, 19 листопада 1985 року народження, жителя міста Любомль. Чоловік 11 травня близько 18 години сів на автостанції №1 у Луцьку на автобус сполученням «Луцьк – Шацькі озера» та попрямував до місця проживання. Станом 14 травня 2026 року додому не приїхав, місцезнаходження останнього наразі невідоме.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 182 см, коротке каштанове волосся із сивиною по бокам, очі темно-карі. Має татуювання на обох руках від зап’ястя до ліктя написи на латині.
Був одягнений: у чорні спортивні штани, над правим коліном дві білі поперечні смужки, чорна вітровка Nike, синя безрукавка Adidas.
При собі мав чорний рюкзак.
"Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, повідомити за номерами телефонів:0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - зазначають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З російського полону повернулися 205 воїнів
Сьогодні, 10:52
Сів у Луцьку на автобус, та додому не повернувся: на Волині зник безвісти 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:12
Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським
Сьогодні, 10:01