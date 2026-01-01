З російського полону повернулися 205 воїнів





Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



Серед тих, хто повернувся з російського полону — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.



Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.



Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 205 українців.

