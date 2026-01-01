З російського полону повернулися 205 воїнів

З російського полону повернулися 205 воїнів
Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 205 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повернувся з російського полону — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
З російського полону повернулися 205 воїнів
З російського полону повернулися 205 воїнів
З російського полону повернулися 205 воїнів
З російського полону повернулися 205 воїнів
З російського полону повернулися 205 воїнів
З російського полону повернулися 205 воїнів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полон, обмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З російського полону повернулися 205 воїнів
Сьогодні, 10:52
На Житомирщині затримали працівника ТЦК із Волині за схему для ухилянтів
Сьогодні, 10:28
Сів у Луцьку на автобус, та додому не повернувся: на Волині зник безвісти 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:12
Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським
Сьогодні, 10:01
Медіа
відео
1/8