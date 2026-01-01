У Рязані після атаки дронів палає НПЗ
Сьогодні, 11:25
Група безпілотників у ніч проти п’ятниці, 15 травня, здійснила атаку на нафтопереробний завод у Рязані (РФ).
Про це передає Укрінформ.
У ніч проти 15 травня жителі Рязані повідомляли про велику кількість вибухів.
Рязанський нафтопереробний завод (РНПЗ) входить до структури «Роснефть». Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність - близько 17 млн т нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.
Раніше підприємство неодноразово підпадало під атаки дронів.
За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок атаки на місто загинуло троє людей, 12 - поранено.
