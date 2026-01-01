Перебували у полоні з 2022 року: серед звільнених з російської неволі - п'ятеро волинян
Сьогодні, 12:37
Маємо добру звістку для Волині та всієї України – з російського полону повернули наших захисників!
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Серед звільнених також є волиняни:
- Олександр Дяченко з села Древині Володимирського району,
- Віталій Жук зі Старої Вижівки,
- Дмитро Іващук із Торчина,
- Анатолій Лук’янчук із села Волошки Ковельського району,
- Юрій Сухецький з села Вишнів Ковельського району.
Усі воїни перебували в російському полоні ще з 2022 року. Весь цей час їх чекали родини, друзі, побратими та вся країна. І після довгих місяців і років невідомості рідні нарешті почують найдорожче: «Я вдома».
"Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському, усій команді, яка працює над поверненням українців, нашим міжнародним партнерам та військовим, завдяки яким обміни стають можливими",- наголосили у Волинській ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Серед звільнених також є волиняни:
- Олександр Дяченко з села Древині Володимирського району,
- Віталій Жук зі Старої Вижівки,
- Дмитро Іващук із Торчина,
- Анатолій Лук’янчук із села Волошки Ковельського району,
- Юрій Сухецький з села Вишнів Ковельського району.
Усі воїни перебували в російському полоні ще з 2022 року. Весь цей час їх чекали родини, друзі, побратими та вся країна. І після довгих місяців і років невідомості рідні нарешті почують найдорожче: «Я вдома».
"Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському, усій команді, яка працює над поверненням українців, нашим міжнародним партнерам та військовим, завдяки яким обміни стають можливими",- наголосили у Волинській ОВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощались з Героєм Василем Зубчиком
Сьогодні, 13:09
Очікується запуск роботи Спецтрибуналу щодо РФ вже у 2027
Сьогодні, 12:45
Перебували у полоні з 2022 року: серед звільнених з російської неволі - п'ятеро волинян
Сьогодні, 12:37
У Рязані після атаки дронів палає НПЗ
Сьогодні, 11:25