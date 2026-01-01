Перебували у полоні з 2022 року: серед звільнених з російської неволі - п'ятеро волинян

Маємо добру звістку для Волині та всієї України – з російського полону повернули наших захисників!

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Серед звільнених також є волиняни:

- Олександр Дяченко з села Древині Володимирського району,

- Віталій Жук зі Старої Вижівки,

- Дмитро Іващук із Торчина,

- Анатолій Лук’янчук із села Волошки Ковельського району,

- Юрій Сухецький з села Вишнів Ковельського району.

Усі воїни перебували в російському полоні ще з 2022 року. Весь цей час їх чекали родини, друзі, побратими та вся країна. І після довгих місяців і років невідомості рідні нарешті почують найдорожче: «Я вдома».

"Дякуємо Президенту України Володимиру Зеленському, усій команді, яка працює над поверненням українців, нашим міжнародним партнерам та військовим, завдяки яким обміни стають можливими",- наголосили у Волинській ОВА.

