Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО

Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО
Студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського під час дронової атаки РФ на Луцьк під час перебування в укритті заспівали. Відео виконання пісень та молитви у їхньому виконанні розлетілось соцмережами.

14 травня Суспільному викладачка хорового співу освітнього закладу Ольга Данилюк розповіла, що в день атаки студенти мали складати іспит, однак через масований обстріл безпілотниками 5 годин провели в сховищі.

З її слів, співаючи в сховищі, студенти збадьорювали себе під час тривоги, зокрема співали "Тиху молитву". Цей музичний твір, сказала викладачка, почали вчити нещодавно перед підготовкою до концерту в Жидичині.

"Мені дуже дивно, що вони взяли взагалі саме цю "Тиху молитву" в укритті. Розпочалась повітряна тривога, всі, звичайно, спустилися в укриття. Спочатку ми моніторили новини. Я не була поруч з ними, як вони почали — вони саменькі. Я чую знайомий твір, виходжу, ввімкнула камеру, дивлюся, а вони співають. Вони так щиро потішили своєю любов'ю. Вони перед хором співали і в укритті співали", — сказала Ольга Данилюк.

Студент коледжу Владислав Кособуцький розповів, що у стресовій ситуації усім захотілося збити напругу, аби атмосфера в укритті була не такою напруженою. Окрім "Тихої молитви", з його слів, студентки ще виконували веселі пісні "Вийди, вийди Іванку" та "Ой, на горі два дубочки".

Щороку перед початком навчання укриття в коледжі культури та мистецтв перевіряють працівники ДСНС Волині, розповів директор коледжу Тарас Войтович. З його слів, традицію співати в укритті започаткували у 2022 році під час першої тривоги.

"Ми використовуємо колишню їдальню, яка зараз не актуальна в нашому житті. З перших днів повномасштабки, перші рази, як ми прийшли — і діти вже відразу себе повели своєрідно, почали співати. Тоді був момент, пісня "Стефанія", яку на Євробаченні виконували наші випускники. Я зняв відео і виложив його в TikTok, і це було моє перше відео", — сказав керівник коледжу.
Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО

В укритті коледжу можна розмістити 700 людей. Зараз тут навчаються 350 студентів і на сигнал повітряної тривоги реагують одразу, зазначив Тарас Войтович.

Студентка Анна Степасюк — одна зі студентів, які співали в укритті.

"Навіть, якщо хтось і не чув, але ми зробили комусь настрій. І собі зробили. Ми себе розважали якось, хоча в такий час це важко зробити, але хоча би якусь таку маленьку надію, маленьку віру і щастя зробили самі собі і навколишнім, які це почули", — зазначила дівчина.

Студенти, які напередодні провели кілька годин в укритті та не потрапили на екзамен із хорового співу, складали іспит 14 травня. Зі слів студентки Зоряни Киричук, екзамен розпочався о 9:30. "Ми перенесли його на сьогодні, тому, що вчора мала одна частина здавати, а сьогодні інша. А так вийшло, що сьогодні всі здавали", — зазначила дівчина.
Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО

Повітряна тривога і російська дрони, котрі атакували Луцьк 13 травня, наробили хаосу, говорить студент коледжу Владислав Кособуцький. Нині хлопець прийшов у коледж для складання екзамену з вокалу.

"В таких реаліях життя ми живемо. Сьогодення в нас таке, тому мусимо підлаштовуватись якось. З хору на здачу бігти, зі здачі на хор — це все встигати постійно. Так, трішки — не трішки, але стрес присутній, звичайно, що вчора, що сьогодні... Але якось справляємося", — додав хлопець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, студенти, укриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині затримали працівника ТЦК із Волині за схему для ухилянтів
Сьогодні, 10:28
Сів у Луцьку на автобус, та додому не повернувся: на Волині зник безвісти 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:12
Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським
Сьогодні, 10:01
Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності: хто і скільки отримає
Сьогодні, 09:59
Медіа
відео
1/8