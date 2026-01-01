Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО





14 травня Ольга Данилюк розповіла, що в день атаки студенти мали складати іспит, однак через масований обстріл безпілотниками 5 годин провели в сховищі.



З її слів, співаючи в сховищі, студенти збадьорювали себе під час тривоги, зокрема співали "Тиху молитву". Цей музичний твір, сказала викладачка, почали вчити нещодавно перед підготовкою до концерту в Жидичині.



"Мені дуже дивно, що вони взяли взагалі саме цю "Тиху молитву" в укритті. Розпочалась повітряна тривога, всі, звичайно, спустилися в укриття. Спочатку ми моніторили новини. Я не була поруч з ними, як вони почали — вони саменькі. Я чую знайомий твір, виходжу, ввімкнула камеру, дивлюся, а вони співають. Вони так щиро потішили своєю любов'ю. Вони перед хором співали і в укритті співали", — сказала Ольга Данилюк.



Студент коледжу Владислав Кособуцький розповів, що у стресовій ситуації усім захотілося збити напругу, аби атмосфера в укритті була не такою напруженою. Окрім "Тихої молитви", з його слів, студентки ще виконували веселі пісні "Вийди, вийди Іванку" та "Ой, на горі два дубочки".



Щороку перед початком навчання укриття в коледжі культури та мистецтв перевіряють працівники ДСНС Волині, розповів директор коледжу Тарас Войтович. З його слів, традицію співати в укритті започаткували у 2022 році під час першої тривоги.



"Ми використовуємо колишню їдальню, яка зараз не актуальна в нашому житті. З перших днів повномасштабки, перші рази, як ми прийшли — і діти вже відразу себе повели своєрідно, почали співати. Тоді був момент, пісня "Стефанія", яку на Євробаченні виконували наші випускники. Я зняв відео і виложив його в TikTok, і це було моє перше відео", — сказав керівник коледжу.



В укритті коледжу можна розмістити 700 людей. Зараз тут навчаються 350 студентів і на сигнал повітряної тривоги реагують одразу, зазначив Тарас Войтович.



Студентка Анна Степасюк — одна зі студентів, які співали в укритті.



"Навіть, якщо хтось і не чув, але ми зробили комусь настрій. І собі зробили. Ми себе розважали якось, хоча в такий час це важко зробити, але хоча би якусь таку маленьку надію, маленьку віру і щастя зробили самі собі і навколишнім, які це почули", — зазначила дівчина.



Студенти, які напередодні провели кілька годин в укритті та не потрапили на екзамен із хорового співу, складали іспит 14 травня. Зі слів студентки Зоряни Киричук, екзамен розпочався о 9:30. "Ми перенесли його на сьогодні, тому, що вчора мала одна частина здавати, а сьогодні інша. А так вийшло, що сьогодні всі здавали", — зазначила дівчина.



Повітряна тривога і російська дрони, котрі атакували Луцьк 13 травня, наробили хаосу, говорить студент коледжу Владислав Кособуцький. Нині хлопець прийшов у коледж для складання екзамену з вокалу.



"В таких реаліях життя ми живемо. Сьогодення в нас таке, тому мусимо підлаштовуватись якось. З хору на здачу бігти, зі здачі на хор — це все встигати постійно. Так, трішки — не трішки, але стрес присутній, звичайно, що вчора, що сьогодні... Але якось справляємося", — додав хлопець.

