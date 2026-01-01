Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським
Сьогодні, 10:01
До Володимира на Волині прямує скорботний кортеж із Захисником «На щиті» — Олегом Козінським.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Час прибуття уточнюється (орієнтовно після обіду) зі сторони Нововолинська. Прошу організувати коридор шани вулицями: Степана Бандери — Устилузька — Данила Галицького — Ковельська — Шпитальна (до моргу).
Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні, 15 травня.
О 14:50 похоронний кортеж вирушить із моргу вулицями: Шпитальна — Ковельська — Незалежності — Сагайдачного, 7 (до рідного дому Захисника).
Орієнтовно о 15:20 відбудеться відспівування воїна в Соборі Різдва Христового.
Вічний спочинок Захисник знайде на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
«Щирі співчуття рідним та вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Час прибуття уточнюється (орієнтовно після обіду) зі сторони Нововолинська. Прошу організувати коридор шани вулицями: Степана Бандери — Устилузька — Данила Галицького — Ковельська — Шпитальна (до моргу).
Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні, 15 травня.
О 14:50 похоронний кортеж вирушить із моргу вулицями: Шпитальна — Ковельська — Незалежності — Сагайдачного, 7 (до рідного дому Захисника).
Орієнтовно о 15:20 відбудеться відспівування воїна в Соборі Різдва Христового.
Вічний спочинок Захисник знайде на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
«Щирі співчуття рідним та вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сів у Луцьку на автобус, та додому не повернувся: на Волині зник безвісти 40-річний чоловік
Сьогодні, 10:12
Коли на Луцьк летіли дрони: студенти волинського коледжу зворушили мережу співом в укритті. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським
Сьогодні, 10:01
Росіяни вдарили по поїзду на Запоріжжі
Сьогодні, 09:35