Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським

ахисником «На щиті» — Олегом Козінським.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Час прибуття уточнюється (орієнтовно після обіду) зі сторони Нововолинська. Прошу організувати коридор шани вулицями: Степана Бандери — Устилузька — Данила Галицького — Ковельська — Шпитальна (до моргу).



Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні, 15 травня.



О 14:50 похоронний кортеж вирушить із моргу вулицями: Шпитальна — Ковельська — Незалежності — Сагайдачного, 7 (до рідного дому Захисника).



Орієнтовно о 15:20 відбудеться відспівування воїна в Соборі Різдва Христового.



Вічний спочинок Захисник знайде на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



«Щирі співчуття рідним та вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив мер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Володимира на Волині прямує скорботний кортеж із ЗПро це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЧас прибуття уточнюється (орієнтовно після обіду) зі сторони Нововолинська. Прошу організувати коридор шани вулицями: Степана Бандери — Устилузька — Данила Галицького — Ковельська — Шпитальна (до моргу).Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні, 15 травня.О 14:50 похоронний кортеж вирушить із моргу вулицями: Шпитальна — Ковельська — Незалежності — Сагайдачного, 7 (до рідного дому Захисника).Орієнтовно о 15:20 відбудеться відспівування воїна в Соборі Різдва Христового.Вічний спочинок Захисник знайде на Алеї Героїв Федорівського кладовища.«Щирі співчуття рідним та вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив мер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію