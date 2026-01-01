Волиняни прощатимуться із Героєм Олегом Козінським

До Володимира на Волині прямує скорботний кортеж із Захисником «На щиті»Олегом Козінським.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Час прибуття уточнюється (орієнтовно після обіду) зі сторони Нововолинська. Прошу організувати коридор шани вулицями: Степана Бандери — Устилузька — Данила Галицького — Ковельська — Шпитальна (до моргу).

Похорон військовослужбовця відбудеться сьогодні, 15 травня.

О 14:50 похоронний кортеж вирушить із моргу вулицями: Шпитальна — Ковельська — Незалежності — Сагайдачного, 7 (до рідного дому Захисника).

Орієнтовно о 15:20 відбудеться відспівування воїна в Соборі Різдва Христового.

Вічний спочинок Захисник знайде на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

«Щирі співчуття рідним та вічна пам’ять Захиснику!» - зазначив мер.

