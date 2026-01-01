Росіяни вдарили по поїзду на Запоріжжі

Ворог завдав удару БПЛА по приміському поїзду у Запорізькій області. Влучання сталося поблизу одного з вагонів.Про це повідомили в «Укрзалізниці».Моніторинговий центр Укрзалізниці сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд було зупинено та розпочато евакуацію пасажирів.Часу було вкрай обмаль, відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Усі обставини уточнюються.Постраждалим надали першу допомогу та передали їх медикам. Залізничники супроводжують і залишаються поруч із пасажирами в медичному закладі.