ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині

ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
Воїни 129-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України звільнила село Одрадне на Харківщині.

Про це повідомляє в телеграмі Deepstate.

Кацапів розбито поблизу Одрадного. В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці.

Нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог поніс значні втрати, а хто зумів — рятувався втечею. 129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності: хто і скільки отримає
Сьогодні, 09:59
Росіяни вдарили по поїзду на Запоріжжі
Сьогодні, 09:35
ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
Сьогодні, 09:28
Суд обрав запобіжні заходи для організаторів ухилянтської схеми на Волині
Сьогодні, 09:09
У Києві завершили рятувальну операцію: 24 загиблих
Сьогодні, 08:53
Медіа
відео
1/8