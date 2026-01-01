ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині

звільнила село Одрадне на Харківщині.



Про це повідомляє в телеграмі Deepstate.



Кацапів розбито поблизу Одрадного. В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці.



Нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог поніс значні втрати, а хто зумів — рятувався втечею. 129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі.





