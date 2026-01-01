ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
Сьогодні, 09:28
Воїни 129-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України звільнила село Одрадне на Харківщині.
Про це повідомляє в телеграмі Deepstate.
Кацапів розбито поблизу Одрадного. В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці.
Нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог поніс значні втрати, а хто зумів — рятувався втечею. 129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі Deepstate.
Кацапів розбито поблизу Одрадного. В результаті спланованої операції Сили Оборони здійснили зачистку та повернули під повний контроль населений пункт Одрадне та його околиці.
Нові тактики війни приносять результат, в обороні ворог поніс значні втрати, а хто зумів — рятувався втечею. 129 ОВМБр продовжує звільняти українську землю від кацапської наволочі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни вдарили по поїзду на Запоріжжі
Сьогодні, 09:35
ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
Сьогодні, 09:28
У Києві завершили рятувальну операцію: 24 загиблих
Сьогодні, 08:53