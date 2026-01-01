Суд обрав запобіжні заходи для організаторів ухилянтської схеми на Волині

Обрано запобіжні заходи волинянам, які за 8 000 доларів США оформляли фіктивну інвалідністьДвох підозрюваних у справі про оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам взяли під варту. Ще одна учасниця схеми перебуватиме під домашнім арештом, повідомляє Волинська обласна прокуратура у фейсбуці.Нагадаємо, спільники, серед яких – працівниця Волинської обласної клінічної лікарні, вирішували питання щодо встановлення військовозобов'язаним групи інвалідності, не маючи на те підстав.Встановлено, що 47-річна жителька Ковеля, залучивши медпрацівницю та ще одного спільника, вимагали та одержали неправомірну вигоду в розмірі 8 000 доларів США від громадянина за сприяння в оформленні фіктивних медичних документів та подальше встановлення йому групи інвалідності службовими особами експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи Волинської області.Затримали учасників схеми 6 травня 2026 року після одержання від «клієнта» другого траншу неправомірної вигоди – 4000 доларів США.Їм повідомлено про підозру у вчиненні зловживання впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України)На майно підозрюваних, а також на вилучені під час обшуків понад пів мільйона гривень, майже 10 000 доларів США, 3,7 тис. євро та два транспортних засоби, накладено арешт.Встановлюються інші факти незаконного отримання громадянами груп інвалідності на підставі фіктивних медичних документів.Прокурори оскаржуватимуть рішення суду про обрання одній із підозрюваних, працівниці обласної лікарні, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, наполягаючи на взятті її під варту. Від посади підозрювана відсторонена.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України, УСБУ в області та 6 прикордонного загону ДПСУ.