У Києві завершили рятувальну операцію: 24 загиблих
Сьогодні, 08:53
У Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більш як 28 годин.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.
Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. 48 травмованих.
Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.
Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.
Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росії 14 травня.
«Це важка втрата для міста і для всієї країни. Вічна памʼять загиблим», - йдеться у повідомленні.
