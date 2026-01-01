У Києві завершили рятувальну операцію: 24 загиблих

У Дарницькому районі столиці завершено. Вона тривала більш як 28 годин.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. 48 травмованих.Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росії 14 травня.«Це важка втрата для міста і для всієї країни. Вічна памʼять загиблим», - йдеться у повідомленні.