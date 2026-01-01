У Луцьку сьогодні повністю відновлюють рух проспектом Василя Мойсея

15 травня у Луцьку буде повністю відновлено рух транспорту на одній із головних магістралей міста – проспекті Василя Мойсея.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

З п’ятниці усі автобуси та тролейбуси, шлях яких пролягає через цю ділянку, рухатимуться згідно зі своїми затвердженими маршрутами.

Нагадаємо, через масовану атаку дронів на Луцьк 13 травня роботу громадського транспорту у центральній частині міста було тимчасово призупинено.

