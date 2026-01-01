Рання полуниця може бути небезпечною: лікар пояснив, які ягоди краще не купувати у травні

На прилавках магазинів і на ринках уже красується рання полуниця. Ба більше, ціни на неї вже почали падати. Втім, ягоди, які продають зараз, можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Про те, які ягоди наразі краще не купувати, розповів лікар Юрій Габорець, передає ТСН.

«Рання полуниця вже на столі. Здається, що це користь, але іноді це може бути ризик. Імпортна має ідеальний вигляд, але проходить довгий шлях та оброблення. Українська — простіша на вигляд, але часто свіжіша і ближча до природного смаку», — розповів медик.

Він наголосив, що полуниця корисна — містить вітамін С, антиоксиданти й калій. Втім, є один, але дуже важливий нюанс. Ягода може призвести до проблем зі здоров’ям.

«Рання полуниця може викликати алергію, подразнювати шлунок і містити залишки оброблення, якщо її погано вимити. Найбільша користь — у свіжості й сезонності», — пояснив Габорець.

За його словами, варто купувати місцеву сезонну полуницю. Якщо хочеться поласувати вже зараз ранньою, потрібно дуже добре мити її та їсти невеликими порціями.

