Стали відомі всі фіналісти «Євробачення-2026»: чи пройшла Україна

У четвер, 14 травня, відбувся другий півфінал "Євробачення-2026". Саме у ньому за путівку до гранд-фіналу боролася представниця Україниз піснею "Ridnym".Як і під час першого півфіналу, голосування відкрили одразу після виступів усіх учасників.За результатами глядацького голосування у фінал пройшли наступні країни:БолгаріяУкраїнаНорвегіяАвстраліяРумуніяМальтаКіпрАлбаніяДаніяЧехіяВодночас конкурс залишили:АзербайджанЛюксембургВірменіяШвейцаріяЛатвіяLELÉKA вийшла на сцену під номером 12 із композицією "Ridnym", яка ще до конкурсу привернула увагу слухачів ніжністю та емоційною глибиною.Номер артистки розпочався з проходу білим подіумом до бандуристаТаким чином команда зробила акцент на українському народному інструменті та його автентичному звучанні.Головним емоційним моментом постановки стала кульмінація з довгою високою нотою, яку артистка виконала наприкінці виступу.Для сцени LELÉKA обрала білий образ із чорними акцентами, через що глядачі порівняли її з лелекою.Співачка виступала у білій сукні поверх штанів, а багатошарові елементи тканини рухалися разом із нею та підсилювали драматизм номера.Особливу увагу публіки привернув фінал постановки, коли світлий костюм поступово змінився на червоний колір, що нагадував театральну завісу.Емоційний виступ LELÉKA не залишив глядачів байдужими й приніс Україні омріяне місце у фіналі.Після двох півфіналів список фіналістів конкурсу виглядає так:ГреціяФінляндіяБельгіяШвеціяМолдоваІзраїльСербіяХорватіяЛитваПольшаБолгаріяУкраїнаНорвегіяАвстраліяРумуніяМальтаКіпрАлбаніяДаніяЧехіяГранд-фінал "Євробачення-2026" відбудеться вже 16 травня у Відні.