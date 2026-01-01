Курс валют на 15 травня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,95 гривні. Змінилися показники євро (втратив 7 копійок) та злотого (додав 2 копійки).



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,95 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,43 (-7 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 (+2 коп.).

