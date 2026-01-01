Уряд спростив отримання держпідтримки для сімей з дітьми





Про це повідомила прем'єрміністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство соціальної політики, - пише



Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки".



Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не має обмежень, повідомила вона.



Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за всіма видами цільових допомог: компенсація за "Пакунок малюка", допомога для догляду за дитиною до одного року, "єЯсла", "Пакунок школяра".



За словами Свириденко, спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку.



Якщо людина після цього подає заяву на допомогу по догляду за дитиною до 1 року або єЯсла — у ЦНАПі, територіальній громаді чи органі Пенсійного фонду — Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий спецрахунок "Дія.Картка" за лічені секунди.



Якщо ж людина не відкрила спецрахунок "Дія.Картка" заздалегідь, під час подання заяви Єдина система сформує QR-код. За ним можна буде швидко перейти до відкриття "Дія.Картки", завершити подання заяви та отримати виплату значно швидше.



Ті, хто бажатиме отримувати кошти не на спецрахунок "Дія.Картка", а через Ощадбанк — їх створюватимуть після звернення в ЦНАП/тергромаді/органі ПФУ — за вже існуючим механізмом.



Свириденко пообіцяла найближчим часом проінформувати про можливість відкриття спецрахунку "Дія.Картки". Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти.



Уряд уніфікував перелік дозволених напрямів використання коштів (МСС-кодів) для всіх цільових видів "дитячих" виплат. Відтепер допомогу для догляду за дитиною до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра" можна використати за єдиними МСС-кодами.



Зокрема, книги, періодичні видання та газети – 5192, магазини, що торгують зі зниженими цінами – 5310, дитячий одяг – 5641, лікарі (загальна практика) – 8011, оптика, оптичні товари та окуляри – 8043, ортопеди – 8049, догляд і засоби персонального обслуговування – 8050, послуги догляду за дітьми – 8351.



"Удосконалено підходи до строків використання державної допомоги. Відтепер кошти цільових "дитячих" виплат не матимуть обмеженого терміну використання, що дозволить сім'ям більш гнучко планувати власні витрати відповідно до потреб дитини", – зазначили у Мінсоцполітики.



Раніше допомогу необхідно було витратити протягом трьох місяців.



Нагадаємо:



З 1 квітня держава починає виплачувати по 1500 гривень одноразової підтримки для пенсіонерів, малозабезпечених родин та інших вразливих категорій населення.



Раніше Мінсоцполітики повідомило, що одноразову виплату при народженні дитини уже отримали майже 18 тисяч родин, щомісячну допомогу по догляду за дитиною до одного року – 82 тисячі.



Уряд спростив отримання виплат від держави на дітей: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, виплати до року та єЯсла можна отримати через "Дія.Картку".

