Через російський обстріл загинув воїн з Волинь Олег Ковальчук

У Туріську громаду на Волинь надійшла страшна звістка про втрату на війні воїна-захисника.

Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.

"13 травня 2026 року у Куп’янському районі внаслідок ворожого обстрілу загинув сержант Олег Георгійович Ковальчук, 10.06.1972 року народження, житель села Тагачин. Із перших днів повномасштабного вторгнення наш земляк став на захист України. Служив у складі 14-ої окремої механізованої бригади, мужньо боронив рідну землю від російського агресора", - йдеться у дописі на сторінці громади.

У зв'язку з трагічною звісткою у громаді оголошено триденну жалобу.

Чин поховання воїна відбудеться у неділю, 17 травня. О 12:00 розпочнеться прощання із воїном біля рідного дому.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

