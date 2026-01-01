Через російський обстріл загинув воїн з Волинь Олег Ковальчук
Сьогодні, 08:25
У Туріську громаду на Волинь надійшла страшна звістка про втрату на війні воїна-захисника.
Про це повідомили на сторінці Турійської селищної ради.
"13 травня 2026 року у Куп’янському районі внаслідок ворожого обстрілу загинув сержант Олег Георгійович Ковальчук, 10.06.1972 року народження, житель села Тагачин. Із перших днів повномасштабного вторгнення наш земляк став на захист України. Служив у складі 14-ої окремої механізованої бригади, мужньо боронив рідну землю від російського агресора", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У зв'язку з трагічною звісткою у громаді оголошено триденну жалобу.
Чин поховання воїна відбудеться у неділю, 17 травня. О 12:00 розпочнеться прощання із воїном біля рідного дому.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
