В українських медиків забирають бронь та починають призивати їх на службу





Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, - пише



"Щодо медичних працівників. Ми не одноразово говорили - питання, для чого було бронювання медичних працівників. Для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, в тому числі для поранених військових, які отримують медичну допомогу у відповідних лікарнях, в тому числі і в цивільних лікарнях", - зазначив Ляшко.



За його словами, він як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України.



Ляшко також повідомив, що МОЗ постійно співпрацює з Міністерством оборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо потреб у медичному персоналі.



"На кожен їхній запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда із залученням Міноборони, МОЗ та відповідних регіонів. Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних сил України і не тільки", - заявив глава МОЗ.



Медична освіта в Україні зараз - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Ляшко також сказав, що студенти-медики будуть військовозобов'язаними і отримуватимуть офіцерське звання після завершення навчання.



Він нагадав, що було ухвалено зміни до законодавства, які зобов’язують відкрити на наступний навчальний період військові кафедри у медичних вузах:



"Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов’язаними. І по завершенню освіти здобудуть звання офіцера".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров’я розброньовує медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних сил України та інші підрозділи Сил оборони.Про це заявив глава МОЗ, - пише УНІАН. "Щодо медичних працівників. Ми не одноразово говорили - питання, для чого було бронювання медичних працівників. Для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, в тому числі для поранених військових, які отримують медичну допомогу у відповідних лікарнях, в тому числі і в цивільних лікарнях", - зазначив Ляшко.За його словами, він як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України.Ляшко також повідомив, що МОЗ постійно співпрацює з Міністерством оборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо потреб у медичному персоналі."На кожен їхній запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда із залученням Міноборони, МОЗ та відповідних регіонів. Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних сил України і не тільки", - заявив глава МОЗ.Як повідомляв УНІАН, Ляшко також сказав, що студенти-медики будуть військовозобов'язаними і отримуватимуть офіцерське звання після завершення навчання.Він нагадав, що було ухвалено зміни до законодавства, які зобов’язують відкрити на наступний навчальний період військові кафедри у медичних вузах:"Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов’язаними. І по завершенню освіти здобудуть звання офіцера".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію