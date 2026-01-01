У Луцьку знайдено фундамент ще однієї вежі Окольного замку

У Луцьку на території колишнього Монастиря бригідок, а нині корпусу Волинської православної богословської академії віднайдено залишки фундаменту однієї з веж Окольного замку. Директор Історико-культурного заповідника у місті Луцькузауважив, що це фундамент вежі князів Свинюських.Він наголосив, що це велика знахідка, яка ще більше привідкриває історію Луцька. До нашого часу збереглася лише одна вежа — вежа князів Чорторийських, яку нещодавно відновлено та створено музейний простір.Про це інформує Луцька міська рада.Нинішня знахідка — це ще одна цеглина у відновленні історії Луцька. Віктор Баюк зауважив, що фундаменти вежі віднайшли у межах проведення розвідувальних робіт на замовлення Луцької міської ради. За його словами, усю старовинну цеглу та світлий бутовий камінь складують і його можна буде використати під час проведення реставраційних робіт.Також під час проведення розкопок виявлено вхід у підземелля, видно склепіння, яке у задовільному стані. Необхідно продовжити роботи і цьогоріч розкопати увесь периметр фундаменту та законсервувати його.Оглянути знахідку завітали секретар Луцької міської радита народний депутат УкраїниРектор Волинської православної богословської академіїзауважив, що це чудова новина для нашого міста. На території Історико-культурного заповідника ще безліч цікавих знахідок і нам усім необхідно працювати над його розвитком. Він зауважив, що на території Волинської православної богословської академії є ідея привести до ладу внутрішній дворик, де є стіна з іменами розстріляних в’язнів Луцької тюрми, а тепер віднайдено й фундамент вежі князів Свинюських.Це могло б стати ще однією туристичною локацією в історичній частині міста. Є можливість розчистити територію вздовж стіни й з’єднати пішохідною доріжкою дві вежі.Секретар міської ради Катерина Шкльода зазначила, що сьогодні видатний день для нашого міста, адже готуючись до відзначення 600-річчя з’їзду Європейських монархів у Луцьку, вдалося віднайти ще одну історичну знахідку — фундамент вежі князів Свинюських. Це було зроблено у рамках розвідувальних робіт. Ця вежа подібна до вежі князів Чорторийських. Про її існування та місце, де вона могла бути було відомо лише на папері. Однак науковцям вдалося віднайти її залишки. Катерина Шкльода наголосила, що роботи будуть продовжуватися, і Луцька міська рада докладатиме зусиль щодо пошуку нових історичних пам’яток на території громади. Такі знахідки популяризуватимуть туристичний потенціал Луцька.