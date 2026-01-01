У Луцьку зросла комісія за оплату проїзду банківською карткою у маршрутках

У Луцьку змінився розмір комісії при оплаті проїзду банківською карткою у міському транспорті. Наразі вона становить 2,1% від суми платежу.

Нагадаємо, цього тижня тариф на проїзд у міських автобусах зріс із 18 до 24 грн.

Після підвищення вартості проїзду комісія за одну транзакцію складає 50 копійок. Раніше пасажири сплачували 45 копійок, пише misto.media.

Ініціаторами підвищення стали перевізники, які пояснили необхідність зміни тарифу зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та інші експлуатаційні витрати.

Також у квітні у Луцьку зросла вартість однієї поїздки у тролейбусах з 8 до 12 грн. Здорожчання пояснили підвищенням цін на електроенергію.

