На Волині водіїв навчають правилам обслуговування пасажирів із інвалідністю





Навчання ініціював ветеран, голова громадської організації «Зруш Скелю» Євген Сивопляс. Тренінг провели 14 травня на території тролейбусного депо КП «Луцьке підприємство електротранспорту», передає



Під час практичної частини водії відпрацьовували навички допомоги пасажирам з порушеннями здоров’я, зокрема правильний супровід під час посадки та висадки з транспорту.



«Вчора було перше навчання для водіїв в депо електротранспорту. Показували, як взаємодіяти, надавати допомогу, щоб потрапити в транспорт і виходити з нього людям, які користуються колісним кріслом, незрячим, людям з порушенням слуху та інтелектуально-психічного здоров'я. Підготували брошури, щоб залишити водіям, а вони далі могли нагадувати собі», – розповів Сивопляс.



Водії тролейбусів, зі слів активіста, сприйняли тренінг з готовністю опановувати навички:



«У нас пройшло все більш-менш комфортно, настрій і мотивація були у водіїв. Всім сподобалось, не потрібно було переконувати у тому, що це потрібно».



Для водіїв автобусів, як каже Євген, таких тренінгів поки не проводили.



«Ці навчання ми плануємо проводити систематично допоки не досягнемо цієї культури взаємодії водіїв із пасажирами з порушеннями здоров'я. Будемо проводити тестування, як і раніше ми робили, щоб дивитись, чи змінюється поведінка водіїв. Ми налаштовані, що це може зайняти декілька років», – зазначив ветеран.



Попри це, активісти готові працювати і хочуть проводити подібні тренінги хоча би двічі на місяць, щоб системно навчати водіїв усіх перевізників.



Таку ініціативу підтримали у департаменті соціальної політики Луцької міської ради. Там зазначили, що такі навчання є важливим кроком у створенні безбар’єрного середовища та доступного громадського транспорту для всіх мешканців Луцької громади. З огляду на це із підприємствами, що здійснюють перевезення буде проведено серію таких тренінгів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

