Екстренер волейбольної команди з Волині отримав реальний строк за розбещення спортсменок

Богуслава Галицького у сексуальному насильстві та розбещенні неповнолітніх вихованок. За скоєне йому призначили 7,5 років позбавлення волі.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 11 травня, на момент вчинення злочинів Богуслав Галицький був директором обласної дитячо-юнацької спортивної школи в Луцьку та головним тренером жіночої команди «Волинь–Університет». За даними слідства, упродовж 2012–2022 років він систематично вчиняв сексуальне насильство щодо своїх вихованок, більшість з яких були неповнолітніми.



Слідчі встановили, що тренер використовував психологічний тиск, залякування та свій авторитет. Епізоди насильства, за матеріалами справи, відбувалися у приміщенні спортшколи, готелях під час виїзних турів чемпіонатів України та на тренувальних зборах за кордоном.



У липні 2022 року із заявами до правоохоронців звернулися п’ятеро постраждалих дівчат. Вони повідомили про домагання, примусові інтимні дотики та інші дії сексуального характеру з боку тренера. Під час обшуків у приміщенні спортшколи та кабінеті Богуслава Галицького правоохоронці вилучили секс-іграшки та інші речові докази. На момент затримання обвинуваченому було 72 роки.



У суді Богуслав Галицький вини не визнав. Він заявив, що справа нібито пов’язана з конфліктом навколо волейбольного клубу та переходом спортсменок до іншої команди. За словами обвинуваченого, конкурентам було простіше «забрати готовий клуб», аніж створювати новий. Екстренер стверджував, що проводив вихованкам лише спортивний масаж через відсутність у клубі професійного масажиста, а звинувачення назвав наклепом.



Водночас одна з потерпілих у суді розповіла, що під час масажів тренер неодноразово торкався її інтимних частин тіла, а у разі відмови ставав агресивним та змінював ставлення. За словами дівчини, після одного з інцидентів вона разом з іншими вихованками повідомила про це дружині Богуслава Галицького, однак та закликала «довіряти тренеру». Інша потерпіла заявила, що обвинувачений контролював її особисте життя та забороняв зустрічатися з хлопцями.



Суддя Андрій Сівчук визнав 75-річного тенера винним у зґвалтуванні, сексуальному насильстві й розбещенні неповнолітніх (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 та ч. 2 ст. 156 КК України) та призначив 7 років і 6 місяців позбавлення волі з трирічною забороною займатися діяльністю, пов’язаною з вихованням дітей. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Додамо, що Богуслав Галицький народився 3 червня 1950 року. З 1988 року він є заслуженим тренером України, а з 1997 року – заслуженим працівником фізичної культури і спорту. Працював у системі дитячо-юнацького спорту Волині, був директором Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та очолював жіночий волейбольний клуб «Континіум-Волинь-Університет» («Волинь–Університет»).













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

