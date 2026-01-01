Радіо «БУГ» почало мовлення у Луцьку





Відтепер станцію можна слухати на частоті 94.7 FM. Також сигнал радіо доступний у Ківерцях, Рожищі, Торчині та Олиці, пише



На частоті 104.4 FM «БУГ» продовжує мовлення у:



Нововолинську;



Володимирі;



Іваничах;



Благодатному;



Локачах;



Устилузі;



Сокалі;



Шептицькому.



Як розповіла директорка радіо Ірина Костюк, позивні станції — «Хвиля, що надихає!». Команда вже має власну студію у Луцьку, де виходять прямі ранкові ефіри, новини, авторські програми та рубрика «Тема дня».



Окрім ефірів, слухачі можуть замовити пісню або передати привітання для близьких — формат, який був популярним на українському радіо у 2000-х роках.



До 2024 року станція працювала під назвою «Радіо nova» та позиціонувала себе як муніципальне музично-розважальне радіо. Згодом медіа отримало нову назву — «Радіо БУГ». Також до медіапроєкту входить однойменний сайт «Буг».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

