Радіо «БУГ» почало мовлення у Луцьку
Сьогодні, 16:18
Радіо «БУГ», яке раніше мовило лише з Нововолинська, розширило покриття та почало звучати у Луцьку.
Відтепер станцію можна слухати на частоті 94.7 FM. Також сигнал радіо доступний у Ківерцях, Рожищі, Торчині та Олиці, пише misto.media.
На частоті 104.4 FM «БУГ» продовжує мовлення у:
Нововолинську;
Володимирі;
Іваничах;
Благодатному;
Локачах;
Устилузі;
Сокалі;
Шептицькому.
Як розповіла директорка радіо Ірина Костюк, позивні станції — «Хвиля, що надихає!». Команда вже має власну студію у Луцьку, де виходять прямі ранкові ефіри, новини, авторські програми та рубрика «Тема дня».
Окрім ефірів, слухачі можуть замовити пісню або передати привітання для близьких — формат, який був популярним на українському радіо у 2000-х роках.
До 2024 року станція працювала під назвою «Радіо nova» та позиціонувала себе як муніципальне музично-розважальне радіо. Згодом медіа отримало нову назву — «Радіо БУГ». Також до медіапроєкту входить однойменний сайт «Буг».
