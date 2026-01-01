Радіо «БУГ» почало мовлення у Луцьку

Радіо «БУГ», яке раніше мовило лише з Нововолинська, розширило покриття та почало звучати у Луцьку.

Відтепер станцію можна слухати на частоті 94.7 FM. Також сигнал радіо доступний у Ківерцях, Рожищі, Торчині та Олиці, пише misto.media.

На частоті 104.4 FM «БУГ» продовжує мовлення у:

Нововолинську;

Володимирі;

Іваничах;

Благодатному;

Локачах;

Устилузі;

Сокалі;

Шептицькому.

Як розповіла директорка радіо Ірина Костюк, позивні станції — «Хвиля, що надихає!». Команда вже має власну студію у Луцьку, де виходять прямі ранкові ефіри, новини, авторські програми та рубрика «Тема дня».

Окрім ефірів, слухачі можуть замовити пісню або передати привітання для близьких — формат, який був популярним на українському радіо у 2000-х роках.

До 2024 року станція працювала під назвою «Радіо nova» та позиціонувала себе як муніципальне музично-розважальне радіо. Згодом медіа отримало нову назву — «Радіо БУГ». Також до медіапроєкту входить однойменний сайт «Буг».

