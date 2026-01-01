Де і коли дивитися фінал «Євробачення-2026»: коли виступить представниця України Leléka

Фінал "Євробачення-2026" відбудеться 16 травня. У його першій половині виступить представниця України Leléka з піснею Ridnym. Розповідаємо, де і коли дивитися фінал.Передшоу можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Культура і на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення о 21:00.Ведучим передшоу та трансляції півфіналу буде. Його співкоментаторкою стане. За їхнім коментуванням можна буде слідкувати на YouTube-каналі Євробачення Україна. Важливо: на цьому YouTube-каналі буде трансляція саме з коментаторської, трансляції виступів учасників на цьому каналі не буде.Його можна дивитися та слухати на:- сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;телеканалі Суспільне Культура;- Радіо Промінь.Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7.Порядок виступів фіналістівДанія: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjemНімеччина: Sarah Engels — FireІзраїль: Noam Bettan — MichelleБельгія: Essyla — Dancing on the IceАлбанія: Alis — NânГреція: Akylas — FertoУкраїна: Leléka — RidnymАвстралія: Delta Goodrem — EclipseСербія: Lavina — Kraj MeneМальта: Aidan — BellaЧехія: Daniel Žižka — CrossroadsБолгарія: Dara — BangarangaХорватія: Lelek — AndromedaВелика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, DreiФранція: Monroe — Regarde!Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — LiekinheitinПольща: Alicja — PrayЛитва: Lion Ceccah — Sólo Quiero MásШвеція: Felicia — My SystemКіпр: Antigoni — JallaІталія: Sal Da Vinci — Per Sempre SìНорвегія: Jonas Lovv — Ya ya yaРумунія: Alexandra Căpitănescu — Choke MeАвстрія: Cosmó — TanzscheinДля країн — учасниць "Євробачення" у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів.Голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.Також можливе голосування у категорії "Решта світу". Воно розпочнеться приблизно опівночі перед початком фіналу, закриється перед початком прямого ефіру та знову відкриється перед виконанням першої пісні. Після цього воно залишатиметься відкритим протягом усього прямого ефіру та приблизно 40 хвилин після останнього виступу.Крім глядачів, виступи учасників оцінюватиме професійне журі.