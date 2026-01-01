Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 17 травня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 17 травня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 травня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11° тепла, вдень 21-23° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, місцями гроза, місцями слабкий туман. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-13° тепла, вдень 20-25° тепла.
