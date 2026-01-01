«Євробачення 2026»: хто переміг на пісенному конкурсі





Як передає кореспондент агентства



До п’ятірки фіналістів також увійшли: Ізраїль, Румунія, Австралія і Італія.



Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістилася на 15 місці з 54 балами. Найвищий бал 12 Україні поставило лише національне журі Швейцарії, а 10 балів – Азербайджана. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 9 місце, отримавши від глядачів 167 балів.



Загалом у фіналі конкурсу брали участь виконавці від 25 країн: Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem, Німеччина (Sarah Engels – Fire), Ізраїлю: Noam Bettan – Michelle, Бельгії: ESSYLA – Dancing on the Ice, Албанії: Alis – Nân, Греції: Akylas – Ferto, України: Leléka – Ridnym, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, Сербії: LAVINA – Kraj mene, Мальти: Aidan – Bella, Чехії: Daniel Žižka – Crossroads, Болгарії: DARA – Bangaranga, Хорватії: LELEK – Andromeda, Великої Британії: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei, Франції: Monroe – Regarde!, Молдови: Satoshi – Viva, Moldova!, Фінляндії: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin, Польщі: ALICJA – Pray, Литви: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, Швеції: FELICIA – My System, Кіпру: Antigoni – JALLA, Італії: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì,Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me і Австрії: COSMÓ – Tanzschein.



Як повідомлялося, представник Австрії виконавець JJ переміг у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" у шведському місті Базель. Відповідно 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбувався у Відні (Австрії) на найбільшій критій арені країни Wiener Stadthalle.

