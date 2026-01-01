Стартувало НМТ на Волині: як працюватимуть пункти тестування





Про це Алла Корнейко.



"Це майже на дві тисячі більше, ніж торік. Зі загальної кількості учасників, знову досить велика частка випускників минулих років — їх 27%. У минулому році їх було 24%", — розповіла Алла Корнейко.



У 2026 році кількість закладів освіти, які стали цього року пунктами тестування, збільшилася. У 2025 році їх було 38, цього року їх — 40. 15 з них розташовані в Луцьку. Це школи, заклади професійно-технічної освіти, коледжі та університети, які мають власне укриття або ж укриття є поблизу. Чотири пункти тестування Волині працюватимуть в укритті.



Ті учасники, які перебувають за кордоном, під час реєстрації могли зазначити у заяві країну і місто, у яких планують складати НМТ.



Як працюватимуть пункти тестування



Зі слів Алли Корнейко, тестування проходитиме в одну зміну. Учасники отримали своє запрошення у персональних електронних кабінетах 8 травня.



Завідувачка центру ЗНО нагадує, що до пункту тестування треба прибути не пізніше 9:55. Також потрібно мати з собою документ, який посвідчує особу, або ж верифікований документ у "Дії" і сертифікат учасника.



"До пункту тестування треба прийти з ручкою, щоб робити помітки в чернетках. Чернетки видадуть. Ми рекомендуємо взяти водичку, можливо, легкий перекус", — додала Алла Корнейко.



Усього загальний час тестування складає 4 години 20 хвилин. Через дві години розв’язування завдань з першого блоку буде оголошена перерва на 20 хвилин. Під час неї не можна покидати кабінет та користуватися телефоном. Згодом учасники повернуться до наступного двогодинного блоку.



Під час повітряної тривоги тестування зупиняється, блокується, і всі присутні мають перейти до укриття. Іспити продовжаться після відбою.



“Якщо вона триватиме дві з половиною години, то для учасників передбачено після написання заяви прийти на додаткову сесію. Для цього потрібно відразу засвідчити, що не змогли скласти тест в основну сесію через поважні причини”, — зазначила вона.

Додаткова сесія відбуватиметься 17–24 липня.

20 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ) і триватиме до 25 червня. Цьогоріч у пунктах тестування Волині будуть проходити випробування 13 700 учасників.Про це Суспільному розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області

