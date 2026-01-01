НБУ переписав правила для платіжних карток: що зміниться для українців

Національний банк України суттєво оновив правила емісії та еквайрингу платіжних карток для боротьби з тіньовою економікою. Відтепер банки передаватимуть більше даних про отримувачів коштів, а квитанції стануть інформативнішими.Про це повідомляється на сайті НБУ.Нацбанк оновив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема банківських карток, щоб зробити платіжні операції прозорішими та посилити контроль у сфері еквайрингу.Очікується, що нові норми допоможуть боротися з незаконним використанням платіжної інфраструктури, зменшать випадки міскодингу — підміни коду категорії діяльності торговця — та сприятимуть детінізації економіки й кращому захисту користувачів платіжних сервісів.Нові правила для банків та інших фінкомпаній, які забезпечують оплату карткоюНБУ запровадив низку нововведень для фінансових установ, які надають послуги еквайрингу. По-перше, розширено перелік обов’язкової інформації про платіжні операції, яку еквайр передаватиме банку-емітенту, а отже — і користувачеві платіжного інструменту.Тепер під час оплати товарів чи послуг еквайр має передавати дані про кожного отримувача коштів:для юридичних осіб — код ЄДРПОУ;для ФОП — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для осіб, які офіційно користуються паспортом замість податкового номера.Водночас для оплати комунальних послуг НБУ дозволив еквайрам зазначати у реквізитах власний код ЄДРПОУ замість кодів кожного окремого постачальника. Це має спростити оплату кількох комунальних послуг однією транзакцією.У Нацбанку пояснюють, що такі зміни дадуть змогу точніше визначати отримувача коштів, коректно виконувати платіжні операції та зменшити ризики використання платіжної інфраструктури у незаконних схемах. Крім того, користувачі отримають більше інформації про проведені платежі, зокрема якщо одна операція здійснюється на користь кількох отримувачів.По-друге, НБУ встановив чіткі правила надання еквайрингу фізичним особам.Регулятор визначив, кому саме еквайри можуть надавати такі послуги, а також яку інформацію вони повинні передавати банкам-емітентам за такими операціями.Це рішення пов’язане з поширеною в Україні практикою використання еквайрингу для волонтерських зборів, продажу товарів через цифрові платформи та отримання чайових у закладах харчування.Відтепер послуга еквайрингу може офіційно надаватися фізичній особі, якщо вона:зареєстрована як волонтер;має договірні відносини із суб’єктом господарювання, який співпрацює з еквайром — наприклад, продає вживані речі через онлайн-платформи або працює офіантом.У НБУ зазначають, що це дозволить легалізувати практики, які давно стали звичними для українців, зробивши їх прозорішими та безпечнішими. При цьому регулятор підкреслює, що нові правила не створюють обмежень для користувачів платіжних сервісів, зокрема для волонтерів.Очікується, що це сприятиме підвищенню прозорості розрахунків, розвитку цифрових сервісів, зменшенню рівня тіньової економіки та зміцненню довіри до платіжної інфраструктури.Третя зміна стосується квитанцій за платіжними операціями. Відтепер у них обов’язково мають зазначатися:дані отримувача коштів;сума комісії;призначення платежу;код категорії діяльності отримувача (МСС).У Нацбанку наголошують, що це посилить інформування користувачів та покращить захист їхніх прав.Крім того, еквайрів зобов’язали повідомляти користувачам своє повне найменування ще до початку ініціювання платежу в Інтернеті. Це має забезпечити прозорість і розуміння того, через яку саме фінансову установу здійснюється операція.Фінансові установи, які займаються емісією та/або еквайрингом платіжних інструментів, повинні привести свою діяльність у відповідність до нових вимог протягом шести місяців від 20 травня.Еквайринг — це платіжна послуга, яка забезпечує безготівкове перерахування коштів на користь отримувача. Еквайром є фінансова установа, яка має ліцензію на надання такої послуги та працює на підставі договору з отримувачем коштів або іншим еквайром відповідно до вимог законодавства України.