У Луцьку назвали дати останнього дзвоника та вручення атестатів
Цьогоріч навчальний рік у всіх школах Луцька завершиться 30 травня, а свято останнього дзвоника проведуть 30 або 31 травня, залежно від формату навчального тижня. Про це виданню «Конкурент» повідомив директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

За його словами, для шкіл із п’ятиденним навчальним тижнем навчання завершиться 30 травня, а для тих, де навчаються шість днів на тиждень, – 31 травня. У ці дати й відбудуться останні дзвоники.

«Червень – методичний місяць, коли педагоги допрацьовують журнали, підтягують інші моменти організаційного характеру. Також у червні проходить вручення свідоцтв про базову і повну загальну середню освіту», – розповів Віталій Бондар.

Канікулярний час для школярів, відповідно до законодавства, розпочнеться 1 липня. Вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту для одинадцятикласників у Луцьку попередньо запланували на 26 червня.

Віталій Бондар також зазначив, що про точні дати вручення свідоцтв у школах повідомлятимуть окремо з урахуванням можливих змін.




