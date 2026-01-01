У Луцьку назвали дати останнього дзвоника та вручення атестатів

Віталій Бондар.



За його словами, для шкіл із п’ятиденним навчальним тижнем навчання завершиться 30 травня, а для тих, де навчаються шість днів на тиждень, – 31 травня. У ці дати й відбудуться останні дзвоники.



«Червень – методичний місяць, коли педагоги допрацьовують журнали, підтягують інші моменти організаційного характеру. Також у червні проходить вручення свідоцтв про базову і повну загальну середню освіту», – розповів Віталій Бондар.



Канікулярний час для школярів, відповідно до законодавства, розпочнеться 1 липня. Вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту для одинадцятикласників у Луцьку попередньо запланували на 26 червня.



Віталій Бондар також зазначив, що про точні дати вручення свідоцтв у школах повідомлятимуть окремо з урахуванням можливих змін.









