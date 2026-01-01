Тепло, але з дощами: якими будуть вихідні 23 та 24 травня на Волині

У вихідні на Волині утримається суха, сонячна та по-літньому тепла погода завдяки впливу антициклону. Проте у неділю, 24 травня, наближення малоактивного атмосферного фронту принесе в область локальні дощі та грози, які не завадять подальшому потеплінню.

Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 23 травня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11, а вдень прогнозують 19-24 градуси тепла. У Луцьку вночі 8-10 градусів вище нуля, проте вдень повітря прогріється до 21-23 градусів тепла.

У неділю, 24 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 22-27 градусів вище нуля.

