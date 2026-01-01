«Їм буде каюк»: думки жителів прикордонного села на Волині про наступ із Білорусі. ФОТО





Люди продовжують садити городи, виховувати дітей, чекати рідних з війни і відвідувати сільську бібліотеку, - повідомляє



У селі проживають 475 людей, розповів староста Пулецецького старостинського округу Василь Демедюк. З його слів, план евакуації населення в разі загрози розробили на початку повномасштабного вторгення.



"Білоруси сюди не посунуться, бо їм тут буде каюк, — переконаний староста. — Було опитування, хто буде евакуйовуватися. Люди старше 65 років, діти до 12 років, лежачі. Розроблені маршрути, є за кожною вулицею закріплені люди. Будемо надіятися, що все буде добре і ніяка евакуація не знадобиться".



В селі є магазин, початкова школа, у якій навчається 15 учнів, фельдшерсько-акушерський пункт, пошта та автобусне сполучення. У сезон місцеві збирають ягоди та гриби – на цьому заробляють.





73-річна Ольга у Пулемець переїхали разом з чоловіком Геннадієм 20 років тому. Він – білорус. Жінка каже: чимало місцевих жителів мають родичів по той бік кордону. Син подружжя зараз захищає Україну на передовій.



"Невже білоруси підуть сюди на Україну? Та в нас українців більше, ніж білорусів. Всі сім’ї змішані. Таке не може бути. Хіба якихось солдат нашлють", — говорить волинянка. — Мій чоловік за Україну. Хтось що скаже проти, то він дасть втик"!





Наталія Дорош народилася у Пулемці. Живе з сином. Коли почалася повномасштабна війна, виїздили до Польщі, за рік — повернулися. У сусідній Білорусі, каже жінка, теж має родичів.



"Ми до того навчання не прислухаємося. Ходимо, робимо і їздим. Трохи тако йдуть чутки, що там наступ буде, виселяти будуть, а так то спокійно, все добре", — говорить жінка.





80-річна Тетяна живе одна. Двоє її дітей постійно проживають у Білорусі. До повномасштабного вторгнення, каже, вони приїздили до неї кожних вихідних. Зараз пенсіонерка сама їздить до них. Новини про загрозу ймовірного вторгнення з боку Білорусі, говорить, чула по телебаченню, але сподівається на ліпше.



Від початку повномасштабного вторгнення з села виїхала частина місцевих, зараз пустує понад сотня хат, каже 69-річна Любов Сукач. Жінка виховала п'ятьох дітей. З них двоє синів — у війську.



"Що Бог дасть те і буде. Куди я піду? Мені буде 70 років, куди мені збиратися? Буду тут лишатися", — каже жителька села.



У селі функціонує дитячий садок. Відвідує його 12 дітей. Зі слів директорки Тетяни Віннічук, працюватиме заклад до 1 липня. Також у Пулемці діє бібліотека, книжковий фонд складає 3 тисячі книг. Найчастіше читають жіночі романи.



"Основні читачі у нас — люди пенсійного віку. Найстаріший читач має 92 роки, — говорить бібліотекарка Лариса Пархомук. — Я у перший рік війни зібрала усі документи, сумка стояла. А потім розложила все. Тепер тільки паспорт на видному місці".



Як розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, громада має 25 кілометрів спільного кордону із Польщею, з Білоруссю — 60. До укріплення кордону долучилися усі 54 громади області. Роботи тривають.



"Ми готуємося на будь-який випадок. Маємо кількість дітей, кількість пенсіонерів і людей з інвалідністю, які самі не зможуть виїхати. Напрацьовуємо механізми, як їх швидко евакуювати, якщо буде потреба. Але я не вважаю, що сьогодні варто говорити про якусь евакуацію", — сказав посадовець.



Також Богдан Тимошук розповів, на території Шацької громади є понад 30 озер. У місцях відпочинку готуються приймати туристів — сезон стартує з середини червня і триватиме до кінця серпня.



Що відомо про ймовірну загрозу з Білорусі

17 квітня 2026 року Зеленський розповів, що Москва намагається втягнути Мінськ у війну. Тоді ж він зазначав, що у прикордонних районах Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій.



Потім головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що дані розвідки щодо ймовірного наступу російських військових із території Білорусі є цілком реальними.



20 травня голова держави заявляв, що РФ розглядає сценарії додаткових нападів на північні регіони України із Білорусі та Брянської області — на Чернігівсько-Київський напрямок.



СБУ спільно з підрозділами Сил оборони за рішенням Ставки розпочала масштабні заходи безпеки у північних областях, що межують із Росією та Білоруссю. Комплексні дії охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області й спрямовані на контррозвідувальний захист, протидію диверсіям, запобігання терористичним проявам, перевірку громадян та транспорту.



Водночас сам білоруський лідер Олександр Лукашенко запевняв, що нібито Мінськ "не буде втягнутий" у війну РФ проти України, окрім випадку агресії проти території Білорусі. Він також запропонував президенту Зеленському зустрітися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Село Пулемець на Волині має протяжність 4 кілометри і розташоване неподалік білоруського кордону. Попри заяви у новинах про можливий наступ з півночі та розроблені плани евакуації, у прикордонному селі не панікують.Люди продовжують садити городи, виховувати дітей, чекати рідних з війни і відвідувати сільську бібліотеку, - повідомляє Суспільне У селі проживають 475 людей, розповів староста Пулецецького старостинського округу Василь Демедюк. З його слів, план евакуації населення в разі загрози розробили на початку повномасштабного вторгення."Білоруси сюди не посунуться, бо їм тут буде каюк, — переконаний староста. — Було опитування, хто буде евакуйовуватися. Люди старше 65 років, діти до 12 років, лежачі. Розроблені маршрути, є за кожною вулицею закріплені люди. Будемо надіятися, що все буде добре і ніяка евакуація не знадобиться".В селі є магазин, початкова школа, у якій навчається 15 учнів, фельдшерсько-акушерський пункт, пошта та автобусне сполучення. У сезон місцеві збирають ягоди та гриби – на цьому заробляють.73-річнау Пулемець переїхали разом з чоловіком Геннадієм 20 років тому. Він – білорус. Жінка каже: чимало місцевих жителів мають родичів по той бік кордону. Син подружжя зараз захищає Україну на передовій."Невже білоруси підуть сюди на Україну? Та в нас українців більше, ніж білорусів. Всі сім’ї змішані. Таке не може бути. Хіба якихось солдат нашлють", — говорить волинянка. — Мій чоловік за Україну. Хтось що скаже проти, то він дасть втик"!народилася у Пулемці. Живе з сином. Коли почалася повномасштабна війна, виїздили до Польщі, за рік — повернулися. У сусідній Білорусі, каже жінка, теж має родичів."Ми до того навчання не прислухаємося. Ходимо, робимо і їздим. Трохи тако йдуть чутки, що там наступ буде, виселяти будуть, а так то спокійно, все добре", — говорить жінка.80-річнаживе одна. Двоє її дітей постійно проживають у Білорусі. До повномасштабного вторгнення, каже, вони приїздили до неї кожних вихідних. Зараз пенсіонерка сама їздить до них. Новини про загрозу ймовірного вторгнення з боку Білорусі, говорить, чула по телебаченню, але сподівається на ліпше.Від початку повномасштабного вторгнення з села виїхала частина місцевих, зараз пустує понад сотня хат, каже 69-річна Любов Сукач. Жінка виховала п'ятьох дітей. З них двоє синів — у війську."Що Бог дасть те і буде. Куди я піду? Мені буде 70 років, куди мені збиратися? Буду тут лишатися", — каже жителька села.У селі функціонує дитячий садок. Відвідує його 12 дітей. Зі слів директорки Тетяни Віннічук, працюватиме заклад до 1 липня. Також у Пулемці діє бібліотека, книжковий фонд складає 3 тисячі книг. Найчастіше читають жіночі романи."Основні читачі у нас — люди пенсійного віку. Найстаріший читач має 92 роки, — говорить бібліотекарка Лариса Пархомук. — Я у перший рік війни зібрала усі документи, сумка стояла. А потім розложила все. Тепер тільки паспорт на видному місці".Як розповів секретар Шацької селищної ради, громада має 25 кілометрів спільного кордону із Польщею, з Білоруссю — 60. До укріплення кордону долучилися усі 54 громади області. Роботи тривають."Ми готуємося на будь-який випадок. Маємо кількість дітей, кількість пенсіонерів і людей з інвалідністю, які самі не зможуть виїхати. Напрацьовуємо механізми, як їх швидко евакуювати, якщо буде потреба. Але я не вважаю, що сьогодні варто говорити про якусь евакуацію", — сказав посадовець.Також Богдан Тимошук розповів, на території Шацької громади є понад 30 озер. У місцях відпочинку готуються приймати туристів — сезон стартує з середини червня і триватиме до кінця серпня.17 квітня 2026 року Зеленський розповів, що Москва намагається втягнути Мінськ у війну. Тоді ж він зазначав, що у прикордонних районах Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій.Потім головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що дані розвідки щодо ймовірного наступу російських військових із території Білорусі є цілком реальними.20 травня голова держави заявляв, що РФ розглядає сценарії додаткових нападів на північні регіони України із Білорусі та Брянської області — на Чернігівсько-Київський напрямок.СБУ спільно з підрозділами Сил оборони за рішенням Ставки розпочала масштабні заходи безпеки у північних областях, що межують із Росією та Білоруссю. Комплексні дії охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області й спрямовані на контррозвідувальний захист, протидію диверсіям, запобігання терористичним проявам, перевірку громадян та транспорту.Водночас сам білоруський лідер Олександр Лукашенко запевняв, що нібито Мінськ "не буде втягнутий" у війну РФ проти України, окрім випадку агресії проти території Білорусі. Він також запропонував президенту Зеленському зустрітися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію