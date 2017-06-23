Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони

На полігоні поблизу Володимира-Волинського розгорнулися масштабні навчання із вогневої підготовки для загонів територіальної оборони області. Вишкіл почався 13 березня і триватиме протягом трьох днів. За цей час його пройдуть загони з усіх районів Волині.На полігоні чути голосні стрільби, а територією періодично переміщаються невеликі групи чоловіків – хто у камуфляжі, хто без. Для навчання загонів територіальної поборони грунтовно підготувалися: у полі маячать мішені, поруч – обладнані позиції для стрільби, у невеликому приміщенні інструктори набивають патронами ріжки для зброї.Заняття з вогневої підготовки розділили на декілька категорій. У програмі стрілецького дня – загальний збір, стрільби із пістолета Макарова, автомата та кулемета Калашникова. Окрім вогневої підготовки – заняття із медицини, тактичної та інженерної підготовки.«Ми продовжуємо тренування підрозділів територіальної оборони… Заняття тривають протягом доби. Сьогодні у нас на заняттях задіяно 195 людей», - зауважив начальник відділу територіальної оброни Волинського обласного територіального комісаріатуНині на стрільбище прибули люди із Володимир-Волинського, Іваничівського, Турійського, Шацького, Любомльського районів та міста Нововолинськ. Навчання проводять для військовозобов’язаних чоловіків та жінок, які добровільно хочуть проходити службу в загонах тероборони. До слова, представниці прекрасної статі не впустили нагоди потренуватися - нині на навчання прибули дві жінки, для яких завдання ідентичні, як і для чоловіків.«Працюємо за підтримки громадських формувань. Сьогодні із нами, як завжди, працює ГФ «БУГ». Ми вдячні за їх підтримку», - додав Шепелєв. Таким чином, до тренувань взялися 12 інструкторів з «БУГу», більшість із яких пройшли АТО, на чолі з керівником ГФПеред тим, як перейти до практики, «учні» уважно слухали інструкторів, вдягали обмундирування, і лише тоді бралися за автомати-пістолети. У зоні стрільби з РПК інструктор навчав, як правильно обходитися зі зброєю та давав практичні поради – наприклад, чому деталі треба складати в шапку, сорочку чи щось інше, що є під рукою. Опісля учасники групи під його наглядом розбирали та збирали зброю. Далі чоловіки попрямували до «вогневого рубежу», аби нарешті «відстрілятися».За словами учасників загонів тероборони, навчання їм подобаються. Більшість із них регулярно тримали зброю у руках ще під час служби в армії, а дехто її проходив ще за часів Радянського Союзу. Колишній військовослужбовець13 років тому вийшов на пенсію, але нині намагається не пропускати жодного із виїздів на навчання, аби пригадати свій 20-ти річний досвід у війську. Чоловік тривалий час служив у 51-ій бригаді і зізнається, що із деякими колишніми товаришами по службі вдається зустрітися лише під час таких зборів. Час в країні неспокійний, тож, на думку Руслана, не завадить оживити старі навички.Учасник навчаньіз Нововолинська викладає у школі предмет «Захист Вітчизни». Чоловік каже, що намагається не пропускати жодної поїздки. Адже тут можна почути чимало практичних порад від хлопців, які побували на Сході.«Найпродуктивніше - це зустріч із людьми, які побували на Сході і можуть розповісти певні нюанси – коли треба присісти, чи краще стріляти з коліна, чи ні, коли краще забирати лікоть тощо», - розповів вчитель. За його словами, раніше він занадто жорстко стояв із автоматом, та після порад інструкторів зрозумів, що треба поводитися інакше. Тому тут можна отримати «живий» досвід, аби передавати його для 16-17-ти річних школярів.«Сподіваюся, що це їм допоможе бути впевненішими, та й знання - річ потрібна, навіть якщо їх не застосовувати», - додав Поліщук. На думку педагога, навіть для школярів важливою є «вогнева» практика, тому для них також планують подібний навчально-польовий виїзд. У його рамках один день присвятять стрільбам на полігоні.Зрештою, стрільби – це не все, що підготували для учасників загонів тероборони. Інструктор із парамедицини, військовий капеланпроводив навчання, «манекеном» для яких виступав хтось зі слухачів. Інструктор наголошував на тому, що в екстреній ситуації час іде на секунди, тому дуже важливо не втрачати самоконтролю, приймати рішення та рятувати тих, кого ще можна врятувати.Ми потрапили саме на блок розповіді про пошкодження легень – тут тобі і як такі пошкодження виявити, і як надати домедичну допомогу.«Для чоловіків є простіший методі визначити, чи пробита легеня – слідкувати за кадиком», - розповідає інструктор. У декого зі слухачів брови здивовано повзуть вгору. Тим часом Савич продовжує – натиснути «отут», якщо кадик відсунувся ліворуч, значить пробита права легеня.За кілька десятків метрів інструктор з тактики навчає чоловіків правильно працювати у групах: як потрібно рухатися, як прикривати один одного, як працювати у секторі тощо.Ще далі – останній пункт, де розповідають про основи інженерної підготовки. Перед інструктором розкладено чимало учбових боєприпасів – тут тобі від вже звичних гранат, до протипіхотих мін, МОН та ОЗМ. Слухачів також знайомлять із різними видами гранатометів.«Подаємо тільки основи, нині на більше нема часу. От коли у нас будуть навчання в лісі, три дні, тоді ми вже зможемо і ставити, і знімати розтяжки, і з протипіхотними попрацювати», - бідкається інструктор з «БУГу», який саме «відпрацював» вже п'яту за сьогодні групу.***Як би там не було, а обід – за розкладом. Але перш ніж взятися до їжі, чоловіки активно діляться враженнями - «ти бачив, як я на тактиці?»Сьогодні вони всі вирушать додому, а завтра на полігон прибудуть нові загони, аби покращити свій рівень вогневої підготовки.