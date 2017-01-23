Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку





До того ж в цій "історії" неозброєним оком видно політичну складову. І міська влада першими трьома кроками лише підтвердила це.



Крок 1: "Чорна середа"



Протягом січня-лютого виконком Луцькради протягом двох засідань на майже 150% збільшив вартість оренди рекламних площ. Це означало, що підприємцям, які володіють білбордами та сітілайтами в обласному центрі, доведеться платити в 1,5 раза більше грошей, ніж раніше.



Останнє рішення в цьому питанні



Натомість у Луцькій міськраді переконують, що нові тарифи збільшать надходження до бюджету до 10 мільйонів гривень та нібито можуть сприяти зменшенню кількість білбордів на вулицях міста.



Крок 2: Відмова у компромісі



Проте підприємці з цими твердженнями не погоджуються і спочатку намагалися знайти консенсус з міськрадою. Відбувся круглий стіл, низка зустрічей та перемовин з посадовцями - однак безрезультативно. Тож оператори ринку вдалися до більш радикальних дій і на вулицях міста з'явилися







Проте 7 березня виконком вчергове доказав, що "УКРОПівська" влада вирішила в стилі "рейдерів" "віджати" в бізнесу прибуткові об'єкти.



Нині підприємці готують подали до суду на міську раду та звернулися до Антимонопольного комітету.



Крок 3: Відверті заяви



Того ж таки 7 березня відразу два посадовці міськради від "УКРОПу" - радник в.о. міського голови Ігор Поліщук та перший заступник в.о. міського голови Григорій Недопад - роблять відверті заяви, які лише підтвердили побоювання підприємців.



Обоє "УКРОПівців" заявили: якщо підприємців не влаштовують нові тарифи, то вони можуть передати рекламні площини у комунальну власність. Мовляв, за кошти міської казни їх викуплять, тобто з кишені лучан витягнуть гроші, щоб "повністю відшкодувати всі витрати, які понесли підприємці по встановленню рекламних площин".



МАТЕМАТИКА



Власне звідси й розпочинається найцікавіше. Згідно інформації, яку повідомили в Луцькій міській раді, в місті Луцьку встановлено 456 білбордів та 121 сітілайт. Вони мають різну конструкцію, але більшість рекламістів підтверджують, що середня ціна білборда - близько 52 тисяч гривень, сітілайта - 26 тисяч гривень.



Припустімо, що всі луцькі оператори ринку вирішать продати площини міськраді, як пропонують Недопад і Поліщук. Звідки в такому разі мерія візьме понад 23,7 мільйона на борди і понад 3,1 мільйона на сітілайти? Відповідь в цьому випадку може бути лише одна - з бюджету, а отже з кишень мешканців Луцька.



В разі такої операції обслуговування рекламних площин перекладуть на плечі КП "Луцькреклама" і це означатиме лише нові витрати з бюджету, адже доведеться розширяти його штат та витрачати кошти на операційні витрати, а головне – щомісяця платити за оренду землі під білбордами від 2800 до 5500 грн. за одиницю. А це ще додатково приблизно 10 мільйонів гривень з кишень луцьких платників податків.



МАТЕМАТИКА З ПРИСМАКОМ ПОЛІТИКИ



Отже, сьогодні маємо наступну картину. Луцький "УКРОП" піднімає ціни на оренду для операторів реклами та пропонує їм продати свої білборди у комунальну власність. Якщо так станеться, то "УКРОПівська" міська влада буде одноосібно вирішувати, кого рекламувати на білбордах в Луцьку, а кого ні.



Попереду нас чекають вибори міського голови, Президента та до Верховної ради. У всіх цих виборах "УКРОП" братиме участь та просуватиме своїх кандидатів. Не важко здогадатися тепер, чия політична сила завішає своїми плакатами весь Луцьк.



Але цинічність цієї схеми полягає в тому, що за майбутні перемоги на виборах "УКРОПівські" керівники хочуть розплатитися грошима з міського бюджету. Нашими з вами грошима. А це майже 36 мільйонів гривень.



А що таке 36 мільйонів для Луцька? Це десятки відремонтованих будинків, кілометри полагоджених доріг, або 70 новеньких однокімнатних квартир для атовців, за яких, мабуть, вже й забула міська влада.



ТЕКСТ - Катерина ВОРОБЙОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різкий крок "УКРОПівської" влади Луцька щодо подорожчання оренди рекламних площ замість мільйонних надходжень в бюджет може принести лише нові, більші за обсягами, витрати, гроші на які витягнуть фактично з кишень мешканців обласного центру.До того ж в цій "історії" неозброєним оком видно політичну складову. І міська влада першими трьома кроками лише підтвердила це.Протягом січня-лютого виконком Луцькради протягом двох засідань на майже 150% збільшив вартість оренди рекламних площ. Це означало, що підприємцям, які володіють білбордами та сітілайтами в обласному центрі, доведеться платити в 1,5 раза більше грошей, ніж раніше.Останнє рішення в цьому питанні ухвалили 21 лютого в середу і оператори ринку відразу назвали її "чорною середою", адже для частини з них таке різке здорожчання означає смерть їхнього бізнесу. А це і зменшення податкових надходжень для бюджетів різних рівнів, зменшення замовлень для поліграфічних фірм і що важливіше - без роботи залишаться десятки лучан.Натомість у Луцькій міськраді переконують, що нові тарифи збільшать надходження до бюджету до 10 мільйонів гривень та нібито можуть сприяти зменшенню кількість білбордів на вулицях міста.Проте підприємці з цими твердженнями не погоджуються і спочатку намагалися знайти консенсус з міськрадою. Відбувся круглий стіл, низка зустрічей та перемовин з посадовцями - однак безрезультативно. Тож оператори ринку вдалися до більш радикальних дій і на вулицях міста з'явилися "криваві" білборди Проте 7 березня виконком відмовився переглянути тарифи . Цей крок, що "УКРОПівська" влада вирішила в стилі "рейдерів" "віджати" в бізнесу прибуткові об'єкти.Нині підприємці готують подали до суду на міську раду та звернулися до Антимонопольного комітету.Того ж таки 7 березня відразу два посадовці міськради від "УКРОПу" - радник в.о. міського головита перший заступник в.о. міського голови- роблять відверті заяви, які лише підтвердили побоювання підприємців.Обоє "УКРОПівців" заявили: якщо підприємців не влаштовують нові тарифи, то вони можуть передати рекламні площини у комунальну власність. Мовляв, за кошти міської казни їх викуплять, тобто з кишені лучан витягнуть гроші, щоб "повністю відшкодувати всі витрати, які понесли підприємці по встановленню рекламних площин".Власне звідси й розпочинається найцікавіше. Згідно інформації, яку повідомили в Луцькій міській раді, в місті Луцьку встановлено 456 білбордів та 121 сітілайт. Вони мають різну конструкцію, але більшість рекламістів підтверджують, що середня ціна білборда - близько 52 тисяч гривень, сітілайта - 26 тисяч гривень.Припустімо, що всі луцькі оператори ринку вирішать продати площини міськраді, як пропонують Недопад і Поліщук. Звідки в такому разі мерія візьме понад 23,7 мільйона на борди і понад 3,1 мільйона на сітілайти? Відповідь в цьому випадку може бути лише одна - з бюджету, а отже з кишень мешканців Луцька.В разі такої операції обслуговування рекламних площин перекладуть на плечі КП "Луцькреклама" і це означатиме лише нові витрати з бюджету, адже доведеться розширяти його штат та витрачати кошти на операційні витрати, а головне – щомісяця платити за оренду землі під білбордами від 2800 до 5500 грн. за одиницю. А це ще додатково приблизно 10 мільйонів гривень з кишень луцьких платників податків.Отже, сьогодні маємо наступну картину. Луцький "УКРОП" піднімає ціни на оренду для операторів реклами та пропонує їм продати свої білборди у комунальну власність. Якщо так станеться, то "УКРОПівська" міська влада буде одноосібно вирішувати, кого рекламувати на білбордах в Луцьку, а кого ні.Попереду нас чекають вибори міського голови, Президента та до Верховної ради. У всіх цих виборах "УКРОП" братиме участь та просуватиме своїх кандидатів. Не важко здогадатися тепер, чия політична сила завішає своїми плакатами весь Луцьк.Але цинічність цієї схеми полягає в тому, що за майбутні перемоги на виборах "УКРОПівські" керівники хочуть розплатитися грошима з міського бюджету. Нашими з вами грошима. А це майже 36 мільйонів гривень.А що таке 36 мільйонів для Луцька? Це десятки відремонтованих будинків, кілометри полагоджених доріг, або 70 новеньких однокімнатних квартир для атовців, за яких, мабуть, вже й забула міська влада.

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