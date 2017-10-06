«Луцьк достойний мати таке житло», – Мирослав Гордійчук про «британський» будинок

Подорожуючи Європою, часто звертаєш увагу на архітектуру того чи іншого міста. Це ніби як візитівка міста, яка вражає своє витонченістю, гармонією та довершеністю у деталях. В такі моменти з’являються думки, щоб було б непогано мати щось подібне в рідному місці.Одно разу, повертаючись до міста Луцька з столиці України, я звернув увагу на ЖК «Британський квартал», збудований компанією "Royal Housе". Він дуже відрізнявся від інших забудов столиці своєю архітектурою в англійському стилі та внутрішньою інфраструктурою забудови. Познайомившись ближче з проектом та технологією, виявилось, що яскрава архітектура поєднує в собі один з найвищих показників енергоефективності в Україні, що визнано конфедерацією забудовників. У той момент я вирішив, що Луцьк достойний мати таке житло. І ось з квітня 2016 року до серпня 2018 проект вже знаходиться на своїй заключній стадії.Так, «Royal House» - наш офіційний партнер. Група компаній «Royal House» - це компанія повного циклу з виробництва стінових модулів і будівництва якісних, енергоефективних, екологічних будинків.З 2004 року група компаній «Royal House» здійснює будівництво якісного та комфортного житла, яка своїм успішним досвідом довела, що європейський формат нерухомості може бути доступним більшості жителів України. Проявом цього є будівництво житлового комплексу «Британія Hаll» у Луцьку. Розробка проекту будівництва, архітектурний та технічний нагляд за процесом будівництва, забезпечується кваліфікованим спеціалістами групи компаній «Royal House».До старту будівельно-монтажних робіт наші будівельники пройшли відповідне навчання у компанії «Royal House». Зараз представники компанії контролюють процес будівництва, приїздять і перевіряють.А досвід вони мають, повірте. Працюють з 2004 року, і саме завдяки їм такий формат нерухомості став доступний українцям. Мають власне унікальне виробництво – сучасний багатофункціональний завод. Стінові модулі «Royal House» уже експортують в Європу.У Києві всі знають їхній «Британський квартал» - красиві затишні будинки, на фоні яких приїздять фотографуватися весільні пари, знімають рекламні ролики та музичні кліпи.На заводі цієї компанії виготовляють стінові модулі і нашого будинку. В Києві збудовано вже понад 12 будинків такого типу. Під наш будинок був розроблений індивідуальний проект, прораховані всі необхідні параметри, розроблені вузли, будівельні специфікації . Всі стінові модулі та ряд комплектуючих, конструктивні елементи нашого будинку доставляються в порядку черги, безпосередньо з заводу в Києві.У будівництві «ЖБК «Британія Hаll» застосовується подвійна гідроізоляція, що гарантує сухість у будинку. Перший шар гідро- та теплоізоляції монтують утеплювачем та наносять гідроізоляційний шар. Поверх цього монтажники "вкладають" архітектурний елемент. Тобто на з'єднанні модулів - подвійна гідро- та теплоізоляція. І вже з цих конструкцій будують у Луцьку «Британію Hall».Окрім цього, важливою рисою модулів є теплозбереження. Коли влаштовують систему теплоізоляції, використовують пінополістирол ПСБ 25 (негорючий самозатухаючий) високої щільності товщиною 160 міліметрів розміром 7,7 метра*3,12 метра. Тож мешканці можуть бути певні, що їхня оселя захищена від морозів.Власне за такою технологією і будують так звані "будинки-термоси" у всій Європі. Вони зберігають тепло взимку, а прохолоду - влітку.За рахунок вдалого поєднання новітніх технологій та сучасних проектних рішень з використанням комплектуючих матеріалів стінового модулю (160 мм бетон високої міцності, утеплювач пінополістирол 160 мм, шар армування, та клінкерної плитки), що відповідає не тільки державним будівельним нормам прийнятим в Україні щодо теплоізоляції будинків, але й основним стандартам теплоізоляції будівництва в Європі. До речі, стінові модулі мають європейські сертифікати відповідності.Серед матеріалів, що використовуються, – труби водопостачання та водовідведення німецької фірми Оstendorf, системи радіаторного опалення фінської компанії Uponor, система опалення - котли ТМ BOSCH, радіатори опалення IDMAR. Фасадну частину будинку оздоблюють клінкерною плиткою Paradyz, при оздобленні фасаду та внутрішніх роботах використовують матеріали німецької фірми Ceresit. Ліфти - італійської марки Мувіліфт.Якщо брати площу квартир, на сьогодні ми пропонуємо 52,74 метрів квадратних – однокімнатні та двохкімнатні площею 59,59 та 79,19 м2. Були ще 35,22 м2 однокімнатні та 54,92 двокімнатні, наразі вони вже мають своїх власників. Є ще дворівневі від 65 м2 до 160 м2. Квартири спроектовані таким чином, що в них доступне вільне перепланування для задоволення потреб найвибагливіших клієнтів.Висота стелі у нас в 2,9 м. Висока стеля – це не лише функціонально, це ще й комфортно, зручно і гарно. В таких квартирах легко дихається.Зауважу також, що працюватиме консьєрж-сервіс, охорона, та відеонагляд. На першому поверсі розташована кімната для візочків та санвузол, пандус для маломобільних груп населення. У будинку - два ліфти (пасажирський та вантажний).Станом на сьогодні проект завершено на 97%, готуємо документи на здачу об’єкту, виготовляємо технічні паспорти, завершуємо фасадні роботи. Тривають роботи щодо благоустрою території. Завершуємо прокладання комунікацій. Здати будинок в експлуатацію плануємо восени.Це, однозначно, архітектура комплексу, унікально високі стелі (2,9 м), одна з найвищих в Україні рівень енергоефективності. Додатково зауважу також про комфортний район проживання та затишність самого комплексу (всього 104 квартири).Знаєте, варто сказати, що ми б не говорили про ці характеристики та і загалом про такий унікальний для Луцька будинок, в який от-от в'їдуть перші мешканці, якби не кожен з моїх колег, хто щодня вкладає свою працю та душу у це будівництво. Тож з нагоди професійного святя - Дня будівельника, яке ми цього річ відзначаємо 12 серпня, хочу подякувати та привітати кожного працівника ЖБК «Британія Hаll». Ці люди розбудовують наше майбутнє, тож гідні найкращих побажань! Вітаю також усіх колег-будівельників, сил нам та професійних і особистих гараздів!