Коли слово – горобець, або Чому відомий шоумен і дипломат Чекалкін не радить підтримувати пре(Зе)дента

За словами Дмитра Чекалкіна, він не мав сумнівів щодо питання, кого ж підтримати цьогоріч на виборах Президента, і одразу зізнався студентам у тому, що є довіреною особою«Перша моя освіта – військовий перекладач. Я закінчував військовий інститут іноземних мов у Москві, який, на жаль, на сьогодні готує кадри для так званої гібридної війни. Тому я не можу лишатися осторонь. Як кажуть, бачити несправедливість і мовчати – бути співучасником цієї несправедливості», - розпочав свою зустріч зі студентами Чекалкін.Український діяч розповів, що за свою кар’єру мав можливість працювати з усіма українськими Президентами, прем’єр-міністрами, спікерами парламенту, тож не з чуток знає, хто є хто.«У нас за всю історію незалежної України не було політичного діяча, який би так гідно представляв країну на міжнародній арені, так фахово опікувався проблемами оборони і безпеки держави, як робить це Петро Порошенко. Саме оборона і міжнародна політика – основні обов’язки Президента», - нагадав Дмитро Чекалкін.Він поділився, що тримає зв’язок із багатьма своїми однокашниками, котрі з початку російської агресії виїхали з Москви. Ті ж, у свою чергу, наголошують – у цій боротьбі надзвичайно високі ставки:«Ставки – це не мільярди, а це трильйони, які йому треба захистити. Головний вихід для нього з цього зовнішньополітичного тупика і можливого позбавлення санкцій – розкол України. Тобто, як тільки перестає існувати Україна як незалежна держава, не буде кому питати в нього про окупований Донбас чи анексований Крим».Тому, зі слів дипломата, наразі всі сили гібридної війни, яку розпочала Росія, направлені на те, щоб розвалити Україну і цим самим повторити досвід 100-річної давнини. Поділився Дмитро Чекалкін і щемною історією своєї сім’ї, яку винищила радянська влада – із десятків нащадків вижив лише він:«Тоді через внутрішній розбрат і чвари Україну розтягнули на 95 кварталів. Так сталося, що з 11 дітей мого прадіда у Києві вижили лише троє. Та й вони були на боці червоної банди, пройшли через концтабори, катування… У підвалі Жовтневого палацу катували старшого брата моєї бабусі, відправили на Колиму, старшого розстріляли, моя бабуся, як член сім’ї «ворогів народу» опинилася на Уралі в засланні і дивом вижила.У мого прадіда було 22 дитини, у бабусі по маминій лінії – 8 братів та сестер, у дідуся – 12. Але я – єдиний нащадок. Уявляєте, що зробила радянська система з моїм родом. Через те я так відповідально ставлюся до того, що відбувається в державі. У мене самого – четверо дітей і я не можу ризикувати їхнім життям, не хочу, щоб повторилися події 100-річної давнини».У своєму виступі Дмитро Чекалкін ще не раз апелював до історії, до людей, життя яких змінилося після початку російської агресії в Україні. Так, наприклад, багаті та успішні у Донецьку і Луганську люди не мають нічого, їхня нерухомість повністю знецінена – квартири, що вартували 200-300 тисяч доларів тепер не можна продати й за 10. Ізраїльські інвестори, яких свого часу вдалося «переманити» в Україну, тепер позбавляються своїх об’єктів, бо не хочуть так ризикувати. У всіх цих історіях від Чекалкіна меседж був один – усе циклічне і не можна допускати помилок минулого у сьогоденні.Дмитро Чекалкін без зайвої лірики назвав декілька аргументів щодо того, чому, на його думку, не варто голосувати за Володимира Зеленського у другому турі виборів Президента України. До слова, виборчі перегони відбудуться у неділю, 21 квітня.Українській діяч нагадав, що Петро Порошенко був єдиним політиком, котрий вийшов на переговори під час подій Майдану до провокаторів, які розмахували ланцюгами перед обличчями «беркутівців». Це дипломат бачив на власні очі, і саме ця сміливість змінила ставлення Чекалкіна до Порошенка. Також чинний Глава Держави не боявся їздити до Криму у перші дні захоплення і йти на контакт із «зеленими чоловічками», яких Путін називав місцевою самообороною.«У цей час пан Зеленський жартував стосовно нас і казав, що «беркутівцям» треба видати ебонітові палички: вони битимуть майданівців і вироблятимуть електричний струм», - відзначив дипломат.Кандидат у Президенти відверто паплюжить пам’ять загиблих та ще й хизується цим не лише на російському телебаченні, а й в Україні. До того ж, чи не всі російські діячі і пропагандисти підтримують саме Зеленського на виборах.«Буквально три дні тому в ефірі російського телеканалу була ціла програма, присвячена підтримці Зеленського. Там був його далекий родич, який переповідав розмови з Володимиром у 2014-2015 році. Кандидат у Президенти тоді під час зйомок в Москві казав, що у нього і його дружини «отторженіє» подій на Майдані, що його донька і син не можуть через це нормально вийти з будинку, хоча вони жили у 20-ти кілометрах від подій», - поділився Чекалкін.Зауважив дипломат і те, що Зеленський під час «Юрмали» у Латвії порівняв Україну з акторкою порнофільму, яка «готова прийняти з будь-якої сторони»; жартував з гасла української армії, мовляв, тільки у галицьких туалетах можна кричати «Слава Україні!»; глузував з Томосу і автокефалії, назвавши їх «термосом» і «автофекалією». Навіть попри заклики до «Зе!команди» та безпосередньо Володимира Зеленського, ніхто за такі «жарти» перед українцями так і не вибачився.«Він свого часу вибачився перед путінським вбивцею Кадировим, перед мусульманами, яких він нібито образив, але там ніякої образи й не було. Висловлюючись так зневажливо до української автокефальної церкви, Зеленський образив мільйони українських християн, і я наполягаю на тому, щоби він вибачився під час дебатів», - відзначив Чекалкін.Хоч українським законодавством не передбачені дебати на стадіоні, Петро Порошенко на це погодився, як і на задчу аналізів. Володимир Зеленський у свою чергу перетворив свої ж умови на виставу і фарс. На сьогодні Зеленський відмовляється приходити на дебати, а з усіх необхідних аналізів на виявлення наркотиків здав кров. І ту у клініці прихильника Зеленського «Євролаб». Кров у кандидата там взяв актор його ж серіалу «Свати», а протокол датували 2 квітня, коли Зеленський здавав аналізи 5-го квітня.«Я багато років провів у шоу-бізнесі. Ми неодноразово пересікалися на різних концертних майданчиках з представниками «95 кварталу», і для мене не є секретом, що вони зловживали кокаїном. Я на власні очі це бачив. Сьогодні в мене немає сумнівів, що Зеленський так і не здасть аналізів», - констатував дипломат.Команда «95 кварталу» декілька років жартувала з «панамських офшорів» Порошенка, де було 3 тисячі доларів у той час, коли на офшорах «зеленої команди» лише на одному Кіпрі зосереджувалось 31 мільйон доларів. Жартували коміки й про корупцію у державних органах влади, хоча сьогодні «Зе!команда» представляє інтереси найбільш корумпованої особи з українського політикуму – Ігоря Коломойського. Саме Коломойський через «ПриватБанк» і підставні контори вивів з України 5 мільярдів доларів, через «Укрнафту» – 2 мільярди.Насамкінець Дмитро Чекалкін наголосив, що у цей вирішальний для країни час – просто злочин залишатися байдужими до майбутнього держави, що потрібно відкинути всю пропаганду, яку заливають у вуха українців не лише з Росії, а й із того самого каналу «1+1», що не можна помилитися під час другого туру виборів. Не можна помилитися, аби більше ніколи не повторити помилок минулого, які забрали життя мільйонів українців.