Як відбувається диджиталізація Волині та хто цим займається*

Сучасні інноваційні рішення дозволяють економити час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетіву 24 областях України, включаючи й нашу Волинь. Найбільша торговельна мережа країни запустила чат-боти в месенджерах Viber і Telegram. «АТБОТ» здатен оперативно реагувати на звернення клієнтів мережі. Цей віртуальний «фахівець» за лічені секунди дасть відповіді на запитання покупців, знайде найближчий магазин даної мережі, підкаже, чи є в наявності товар (маркети «АТБ» мають великий асортимент – понад 3,5 тис. найменувань). Якщо клієнт висловлює бажання, то робот надсилатиме персональні повідомлення про акційні пропозиції.Розумний «АТБОТ» став гідною альтернативою спілкуванню з операторами гарячої лінії. В наші дні багатьом зручніше отримувати консультацію через месенджери, адже мобільний телефон завжди поруч. Чат-бот знає все та вміє блискавично обробляти колосальні обсяги інформації.Технологічне оновлення допоможе «АТБ» і в майбутньому пропонувати найвищий рівень сервісу та забезпечувати постійний зв'язок із мільйонами клієнтів. Серед опцій бота також збирання й обробка відгуків і пропозицій. Є зворотний зв'язок – покупцеві надають детальний звіт. Сьогодні це актуально, бо навесні 2019-го уряд скасував обов'язкове ведення книги скарг. На відміну від неї чат-бот сім днів на тиждень цілодобово передає менеджменту пропозиції та побажання клієнтів, що мешкають у 265 містах країни. Чат-бот стане у пригоді ще й тим, хто шукає роботу, в тому числі й у нашому Луцьку. «АТБОТ» має чималу базу вакансій, допоможе претенденту та навіть запише його на співбесіду.«АТБ» щороку відкриває близько сотні нових супермаркетів, завдяки чому в країні з'являється п'ять-шість тисяч робочих місць. Автоматизація максимально спростить процес підбору персоналу, а майбутнім співробітникам дозволить не втратити нагоду приєднатися до більш ніж 60-тисячної команди лідерівДотримуючись стратегії динамічного розвитку, «АТБ» потребує нетривіальних рішень у сфері ритейлу. У дискаунтерах, зокрема й на Волині, вже діють нові принципи викладки товарів, працюють POS-термінали, встановлені сучасні кавомашини, апарати для приготування фрешів і морозива. Реалізовано також низку диджитал-рішень. Наприклад, на касах можна розрахуватися, використовуючи свій мобільний телефон (із системою Android та підтримкою NFC). Запущено й сервіс Apple Pay.В усіх дискаунтерах нового формату встановили холодильне та морозильне обладнання останнього покоління, використовують сучасні технології утеплення приміщень, опалення та рекуперації енергії. Це підвищує енергоефективність на 70%. Оптимізація багатьох процесів, економія на електроенергії й опаленні та тісна співпраця з виробниками дозволяють компанії пропонувати покупцям невисокі ціни – на 10–15% нижчі за середньоринкові. Споживачі, які вибирають продукти з ексклюзивного асортименту власних торгових марок (зараз їх понад 900 найменувань), можуть зекономити 30% і навіть більше.Ще одним інноваційним проєктом «АТБ» стало експериментальне відкриття невеликих, але вельми зручних маркетів формату «магазин біля дому». Концепцію «АТБ-Express», який завжди поруч і завжди відкритий, розробили спеціально для віддалених районів великих міст.