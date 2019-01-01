Застілля – не за всі гроші: як відсвяткувати, не витративши зайвого*

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Вже зараз багато хто з волинян починає готуватися до Нового року та Різдва. Треба купити продукти до головного застілля року. Традиційно головним помічником стане найбільша торговельна мережа країни – «АТБ».
Усі 1044 дискаунтери вже готові зустрічати покупців, щоб запропонувати гарантовано свіжі продукти за доступними цінами. Магазини цілодобово працюють у 265 населених пунктах 24 областей України, зокрема й на Волині.
Майже чотири мільйони постійних клієнтів «АТБ» проблем з вибором продуктів не матимуть. Найпотужніша вітчизняна торговельна компанія гарантує якість товарів у власних магазинах. Асортимент маркетів «АТБ», у тому числі й у нашому Луцьку, перевищує 3,5 тис. найменувань, а от вартість продуктів тут на 10–15% нижча за середньоринкову. Понад 800 найменувань – це товари власного виробництва та власний імпорт. Ціни на них можуть бути на 30% нижчими за ціни на будь-які аналоги.
Роками допомагати мільйонам клієнтів економити значні кошти «АТБ» може завдяки відмові від послуг посередників, мінімізації витрат на електроенергію й опалення та оптимізації бізнес-процесів.
Ще одним важливим фактором є зменшення витрат компанії на рекламу та логістику. Рекламувати якісну продукцію, яка ще й коштує значно дешевше за аналоги, погодьтеся, сенсу немає. І мільйони українців в цьому вже переконалися. «АТБ» є лідером галузі ритейлу та постійно нарощує показники. За результатами 9 місяців поточного року товарообіг становив 501,5 млрд грн. – це понад 17,2% усього обсягу роздрібної торгівлі країни.
Щоб гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, «АТБ» створила одну з найбільших логістичних інфраструктур в країні.
«Логістика «АТБ» – це не тільки транспорт, складські приміщення та магазини. Це складна збалансована система, яка включає в себе взаємодію з регіональними виробниками, власні розподільні центри, автомобілі з необхідним температурним обладнанням, відділи якості та багато іншого», – розповіла в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.
Компанія має чималий вантажний автопарк та 9 мультитемпературних складських центрів класу А. Планування, облік і рух товарних потоків відбуваються цілодобово. Товарообіг розподільних центрів сьогодні становить 6 тисяч тонн на добу. Знайомі багатьом із нас фури та фургончики з символікою «АТБ» (7 автоколон чисельністю понад 600 вантажівок) щомісяця долають грандіозну відстань – 5,2 мільйона кілометрів. Для порівняння: це як майже 700 разів за 30 днів злітати з Києва до столиці США – Вашингтона!
«Робота цієї системи була б неможливою без кваліфікованого персоналу. У мережі «АТБ» сьогодні працюють близько 60 тисяч осіб. Це величезний колектив, в якому кожен знає і добре виконує свої обов'язки. Не маємо сумніву, що під час Нового року та Різдва наш колектив злагоджено працюватиме», – поділилася директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет» Оксана Молодцеватова.
Торговельна мережа «АТБ» – це найбільше українське підприємство, яке активно розвивається та забезпечує українців якісними свіжими продуктами за доступними цінами. Компанія щорічно створює багато робочих місць.
Текст: Зінаїда СВИРИДОВА
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Усі 1044 дискаунтери вже готові зустрічати покупців, щоб запропонувати гарантовано свіжі продукти за доступними цінами. Магазини цілодобово працюють у 265 населених пунктах 24 областей України, зокрема й на Волині.
Майже чотири мільйони постійних клієнтів «АТБ» проблем з вибором продуктів не матимуть. Найпотужніша вітчизняна торговельна компанія гарантує якість товарів у власних магазинах. Асортимент маркетів «АТБ», у тому числі й у нашому Луцьку, перевищує 3,5 тис. найменувань, а от вартість продуктів тут на 10–15% нижча за середньоринкову. Понад 800 найменувань – це товари власного виробництва та власний імпорт. Ціни на них можуть бути на 30% нижчими за ціни на будь-які аналоги.
Роками допомагати мільйонам клієнтів економити значні кошти «АТБ» може завдяки відмові від послуг посередників, мінімізації витрат на електроенергію й опалення та оптимізації бізнес-процесів.
Ще одним важливим фактором є зменшення витрат компанії на рекламу та логістику. Рекламувати якісну продукцію, яка ще й коштує значно дешевше за аналоги, погодьтеся, сенсу немає. І мільйони українців в цьому вже переконалися. «АТБ» є лідером галузі ритейлу та постійно нарощує показники. За результатами 9 місяців поточного року товарообіг становив 501,5 млрд грн. – це понад 17,2% усього обсягу роздрібної торгівлі країни.
Щоб гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, «АТБ» створила одну з найбільших логістичних інфраструктур в країні.
«Логістика «АТБ» – це не тільки транспорт, складські приміщення та магазини. Це складна збалансована система, яка включає в себе взаємодію з регіональними виробниками, власні розподільні центри, автомобілі з необхідним температурним обладнанням, відділи якості та багато іншого», – розповіла в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.
Компанія має чималий вантажний автопарк та 9 мультитемпературних складських центрів класу А. Планування, облік і рух товарних потоків відбуваються цілодобово. Товарообіг розподільних центрів сьогодні становить 6 тисяч тонн на добу. Знайомі багатьом із нас фури та фургончики з символікою «АТБ» (7 автоколон чисельністю понад 600 вантажівок) щомісяця долають грандіозну відстань – 5,2 мільйона кілометрів. Для порівняння: це як майже 700 разів за 30 днів злітати з Києва до столиці США – Вашингтона!
«Робота цієї системи була б неможливою без кваліфікованого персоналу. У мережі «АТБ» сьогодні працюють близько 60 тисяч осіб. Це величезний колектив, в якому кожен знає і добре виконує свої обов'язки. Не маємо сумніву, що під час Нового року та Різдва наш колектив злагоджено працюватиме», – поділилася директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет» Оксана Молодцеватова.
Торговельна мережа «АТБ» – це найбільше українське підприємство, яке активно розвивається та забезпечує українців якісними свіжими продуктами за доступними цінами. Компанія щорічно створює багато робочих місць.
Текст: Зінаїда СВИРИДОВА
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