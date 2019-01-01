Застілля – не за всі гроші: як відсвяткувати, не витративши зайвого*

Вже зараз багато хто з волинян починає готуватися до Нового року та Різдва. Треба купити продукти до головного застілля року. Традиційно головним помічником стане найбільша торговельна мережа країни –Усі 1044 дискаунтери вже готові зустрічати покупців, щоб запропонувати гарантовано свіжі продукти за доступними цінами. Магазини цілодобово працюють у 265 населених пунктах 24 областей України, зокрема й на Волині.Майже чотири мільйони постійних клієнтів «АТБ» проблем з вибором продуктів не матимуть. Найпотужніша вітчизняна торговельна компанія гарантує якість товарів у власних магазинах. Асортимент маркетів «АТБ», у тому числі й у нашому Луцьку, перевищує 3,5 тис. найменувань, а от вартість продуктів тут на 10–15% нижча за середньоринкову. Понад 800 найменувань – це товари власного виробництва та власний імпорт. Ціни на них можуть бути на 30% нижчими за ціни на будь-які аналоги.Роками допомагати мільйонам клієнтів економити значні кошти «АТБ» може завдяки відмові від послуг посередників, мінімізації витрат на електроенергію й опалення та оптимізації бізнес-процесів.Ще одним важливим фактором є зменшення витрат компанії на рекламу та логістику. Рекламувати якісну продукцію, яка ще й коштує значно дешевше за аналоги, погодьтеся, сенсу немає. І мільйони українців в цьому вже переконалися. «АТБ» є лідером галузі ритейлу та постійно нарощує показники. За результатами 9 місяців поточного року товарообіг становив 501,5 млрд грн. – це понад 17,2% усього обсягу роздрібної торгівлі країни.Щоб гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, «АТБ» створила одну з найбільших логістичних інфраструктур в країні.«Логістика «АТБ» – це не тільки транспорт, складські приміщення та магазини. Це складна збалансована система, яка включає в себе взаємодію з регіональними виробниками, власні розподільні центри, автомобілі з необхідним температурним обладнанням, відділи якості та багато іншого», – розповіла в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Компанія має чималий вантажний автопарк та 9 мультитемпературних складських центрів класу А. Планування, облік і рух товарних потоків відбуваються цілодобово. Товарообіг розподільних центрів сьогодні становить 6 тисяч тонн на добу. Знайомі багатьом із нас фури та фургончики з символікою «АТБ» (7 автоколон чисельністю понад 600 вантажівок) щомісяця долають грандіозну відстань – 5,2 мільйона кілометрів. Для порівняння: це як майже 700 разів за 30 днів злітати з Києва до столиці США – Вашингтона!«Робота цієї системи була б неможливою без кваліфікованого персоналу. У мережі «АТБ» сьогодні працюють близько 60 тисяч осіб. Це величезний колектив, в якому кожен знає і добре виконує свої обов'язки. Не маємо сумніву, що під час Нового року та Різдва наш колектив злагоджено працюватиме», – поділилася директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет»Торговельна мережа «АТБ» – це найбільше українське підприємство, яке активно розвивається та забезпечує українців якісними свіжими продуктами за доступними цінами. Компанія щорічно створює багато робочих місць.