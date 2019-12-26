ТОП-5 найкращих пропозицій житла у ЖК «Caramel Residence»*

Загальна площа трикімнатної квартири – 91 метр квадратний. Тут є величезна кухня на 17 «квадратів», що точно стане справжньою окрасою домівки та улюбленим місцем для родини. Площа кухні дозволяє не лише обладнати місце для приготування їжі, а й облаштувати обідню зону-вітальню.Саме у цій оселі знайдеться свій куточок для кожного члена сім’ї – кімнати передбачили аж на 17, 18 і 12 метрів квадратних, що дозволяє зробити у квартирі спальню з великим ліжком, вітальню, де можна влаштовувати посиденьки з рідними та друзями, котрим знайдеться місце для ночівлі, а також стильну дитячу кімнату. Окрім того, у трикімнатній квартирі передбачили дві лоджії та балкон, які за потреби можна використовувати як зону для відпочинку, так і для побутових потреб.У другому «рожевому» будинку ЖК «Caramel Residence» залишилося кілька пропозицій великих трикімнатних квартир!У цьому варіанті житла оптимально поєднуються співвідношення площі та вдалого планування. Квартира загалом розташована на 47 квадратних метрах і тут можна розмістити усе, що потрібно для комфортного проживання. Оселя має містку кухню на 15 «квадратів», де також можна облаштувати сучасну зону для прийому гостей.Кімнату передбачили площею 17 метрів квадратних. До того ж, вона має вихід до лоджії. Відтак, за бажанням у помешканні можна обладнати не лише спальню, а й зону відпочинку чи навіть робочий куточок. Порелаксувати власники цього варіанту житла після тяжкого робочого дня зможуть і у ванній, адже в однокімнатній квартирі передбачили місце для ванної кімнати на 5 «квадратів», що дозволяє помістити усе необхідне.Із 20-ти пропозицій таких однокімнатних квартир у третьому будинку ЖК «Caramel Residence» залишилося лише три!І незалежна молодь, і пенсіонери, і сім’ї з дітьми хочуть забезпечити для себе максимально комфортні умови проживання, намагаючись ефективно використовувати кожен квадратний метр. Тож двокімнатна квартира з вільним плануванням на 65 «квадратів» прийдеться до смаку усім, хто любить самостійно зонувати простір.В оселі немає несучих стін, котрі часто обмежують функціонал квартири. Тож вільне планування дає простір для фантазії та реалізації сміливих дизайнерських рішень власників помешкання. Кухню у двокімнатній квартирі передбачили площею 12 «квадратів», кімнати – 13 та 17 метрів квадратних. Також житло має дві лоджії на 3 і 4 «квадрати», які за потреби можна використовувати не лише для господарських потреб, а й для збільшення житлового простору.Кількість двокімнатних квартир з вільним плануванням у «карамельному» житловому комплексі дуже обмежена.ЖК «Caramel Residence» розташований у затишному районі Луцька та ще й поряд із парком. Тож власники «карамельних» квартир, знаходячись у міській зоні зі зручною транспортною розв’язкою та розвиненою інфраструктурою, можуть насолоджуватися перевагами життя за містом. Зокрема, влаштовувати пікніки з друзями, сімейні прогулянки, кататися на велосипедах, гуляти з домашнім улюбленцем чи просто сидіти у затінку дерев і читати книгу.Неймовірні «зелені» краєвиди можна побачити просто із вікон двокімнатної квартири, що має площу 69 метрів квадратних. Тут передбачили кухню на 13 квадратних метрів, кімнати на 22 і 15 «квадратів». Такий варіант «карамельної» оселі буде до душі любителям затишку, адже щоранку можна прокидатися від співу пташок, а не нав’язливого дзвінка будильника, заварювати каву чи чай і насолоджуватися природою на балконі квартири.У другому «рожевому» будинку ЖК «Caramel Residence» залишилося кілька пропозицій великих трикімнатних квартир. Усі необхідні роботи у багатоповерхівці вже завершили, тож одразу після купівлі житла щасливі власники можуть облаштовувати свою оселю мрії. Є два варіанти планування трикімнатних квартир. У першому – на 79 квадратних метрів – передбачили простору кухню площею 15 «квадратів», чималу вітальню на 20 «квадратів», де можна не лише влаштовувати затишні сімейні вечори чи перегляди фільмів, а й збиратися у колі друзів. Дві спальні мають площу понад 12 та 14 метрів квадратних. До того ж, одна з кімнат має вихід на лоджію.В іншому варіанті планування трикімнатна квартира має площу 85 метрів квадратних. Тут також знайдеться місце всім – кімнати передбачили на 15 та 14 «квадартів», кухню – на майже 14 метрів квадратних, а світла вітальня на 18 «квадартів» виходить на лоджію та балкон. Власники оселі зможуть вмістити у такому помешканні усе необхідне для затишного життя, і навіть більше – обладнати там гардеробну кімнату, наприклад.