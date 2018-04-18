«Той, хто малює котів»: історія вуличного художника Енда

Фото Анастасії Черчик

Фото Анастасії Черчик

Фото Анастасії Черчик

«Я малював з дитинства. А графіті почав цікавитись з першого класу художньої школи. Зі мною вчились хлопці, які також цим захоплювались. Серед них був і художник Андрій Кальков. Тоді ми створили першу графіті команду «STR». Вона мала смішну розшифровку, щось на зразок Streettagrools. Для того, щоб малювати, ми робили саморобні маркери. Це зараз для графіті є багато інструментів на будь-який смак. Раніше на українському ринку майже нічого не було. А те, що було, ми не завжди могли собі дозволити. Тому ми робили маркери з марлі та вати, а потім йшли та писали на стінах «STR» скрізь, де бачили.Декілька разів мали проблеми з поліцією, доводилось втікати. Також наша компанія слухала реп та носила неформальний одяг, широкі штани, сережки та бандани. А художня школа була на 33-му районі, де було багато гопників. Так ось з ними у нас було дуже багато проблем.Доступу до інтернету постійного тоді не було, щоб дізнаватись більше інформації. То ми переймали досвід хлопців, які займались графіті перед нами. Ми – не перше покоління райтерів у Луцьку.У художній школі ми вчились малювати далеко не графіті. Ми вивчали скульптуру, живопис, рисунок. Вдень малювали натюрморти, а коли повертались додому, «забивали» стіни тегами та клеїли стікери. Так виникло наше перше ком’юніті у Луцьку.Після художньої школи я вступив до училища, де продовжував вчитись малювати глечики та натюрморти. Але тоді вже мав перші комерційні замовлення. Так я заробляв собі гроші на життя та фарби. А вже після навчання пропрацював чотири роки оператором на заправці. Коли звільнився звідти, то вже точно знав, що хочу заробляти на життя графіті.Я добре пам’ятаю своє перше графіті, яке я робив на трейнлайні, вздовж залізничних колій. Я тоді робив розмітку олівцем, а це вважається дуже не круто. Я дуже серйозно підійшов до своєї роботи. І тоді мій малюнок надрукували в журналі «400 мл», який писав про вуличну культуру.Ще у дитинстві вирішив, що не буду дивитись на чужі роботи та копіювати чуже. Це допомогло мені сформувати власний стиль та форми.Що стосується межі між мистецтвом та вандалізмом, то вона дуже розмита. Для прикладу, можна намалювати дуже гарний малюнок незаконно або дуже негарний законно. Краса – поняття дуже суб’єктивне. Легше сказати, що намальоване професійно, а що — ні.Та й загалом, краса і легальність – це не про графіті. У нього зовсім інше завдання.Але я завжди говорю про те, що свідомість райтерів може бути вищою, ніж вона є зараз. Добре, коли райтер не шукає найпомітніше місце десь у центрі міста для свого малюнка, а замальовує місця, які цього потребують. Або шукає якісь закинуті території. Тобто свідомо підходить до своєї справи. Я вважаю, що такі вчинки ідуть у ногу з часом. Хоча це лише суб’єктивна думка і я розумію, що графіті – це стихія, яку складно приборкати. І в цьому вся його краса.Зараз є дуже багато можливостей заявити про себе цивілізованим методом. Та й загалом усе графіті зараз перейшло в онлайн, а кінцевий результат роботи – завжди в Інстраграмі.Я люблю вписувати свою роботу в середовище. Нещодавно я розпочав роботу над одним проектом у Луцькому аеропорті, і це було круто.В Україні є багато обласних центрів, де графіті зовсім не розвинуте. Луцьк навпаки – дуже передовий. Це – заслуга покоління, яке було до мене, а також сучасного.Мені завжди смішно звучить оте «той, що котиків малює». Перше, що можу сказати: я малюю не котиків, а котів. Я підписаний на різні зоозахисні пабліки, і там пишуть «КотикІ і собачкІ». Я завжди думаю про те, чому не можна назвати котів котами, а собак – собаками?Почав я робити це давно і навіть не пам’ятаю, коли намалював першого і скільки їх взагалі є. Загалом, коли їх малюю – просто відпочиваю.Для прикладу, коли малюю абстракцію, то для мене це – складніший робочий процес. А коти – це проста та доступна форма діалогу з аудиторією.Зараз малюю різні котячі морди на трансформаторних підстанціях або плитах. Мені це дуже подобається, і коли їх малюю, то наповнююсь позитивом, розслабляюсь.Я колись читав, що моїх котів порівнювали з луцькими кликунами. Тобто, що вони можуть бути неформальною візитівкою Луцька. Я на це не претендую, але якщо так трапиться, то я не проти.Колись було таке, що до Луцька приїжджали люди з іншого міста і в них була ціль — знайти усіх моїх намальованих котів.Я робив таку собі промо-акцію: розмалював декілька полотен з котами і заховав по всьому Луцьку. Потім закинув усю інформацію про це в Інстаграм. І люди їх шукали та забирали собі. Ця інтерактивна акція мала багато відгуків. Наразі я закупив сто полотен, які перебувають на стадії розробки.Але деякі «митці», з якими я спілкуюсь, часто казали мені: «Та перестань ти вже тих котів малювати. Вони примітивні та несерйозні». Мене це «гасило» і в мене зникало бажання малювати. Але потім я зрозумів, що все це нісенітниці. Їх у Луцьку є дуже багато, буде ще більше. І зараз я планую малювати їх у подорожах. Вони вже є у деяких містах України та у Мюнхені.У мене була ідея зробити у Луцьку стіни в публічному просторі, які можна було б перемальовувати. І нам вдалось це реалізувати в Сітіпарку.Принцип звичайної галареї у приміщенні полягає в тому, що людина має право вибору: заходити у галерею чи ні. А галерея 4/8 – це умовний куб, в якому всі стіни розвернулись і вона стала відкритою. Через усю галерею пролягає шлях. І люди, котрі потрапляють у Сітіпарк, не мають права вибору. Вони взаємодіють з цим твором.Будь-які художники можуть взяти участь у цьому проекті. Потрібно лише написати нам у соцмережі та озвучити свою ідею.Згодом з’являються нові художники і замальовують роботи попередніх. У цьому і «родзинка», адже настінні розписи не є чимось вічним. Тому цей принцип пришвидшений, але збережений. Художникам це подобається.Думаю, що вуличні художники можуть «одомашнитись», адже час все змінює. Зараз я втратив зв’язок із молодим поколінням художників, тому що вони зараз «трушні», а я не «трушний». Хоча побачимо, якими вони стануть через декілька років. Я не зрадив нічому та нікому. Роблю все, як і робив. І саме тому всі мої проекти розділені та не збиті в одну купу: є абстракція, є коти, є комерція.Багато українських вуличних митців з часом стали студійними художниками. Дуже часто у своїх портфоліо вони пишуть «графіті бекграунд». Мене це трошки зачіпає, бо звучить воно трохи дивно. Наче графіті – це щось таке незначне, пройдений етап. Але, вони йдуть далі, розвиваються.Я теж хочу трохи одомашнитись. Зараз роблю полотна з котами, хочу займатись графікою. Поки що це виходить трохи повільно, бо маю багато проектів. Хочу стати станковим художником. Також ще було декілька бізнес ідей.Усе, що я кажу – це мій суб’єктивний досвід. З часом енергії стає менше і вся ця діяльність трансформується в різні форми та подачі.Часто мені пишуть молоді художники і просять якихось настанов. То я раджу одне – багато малювати. Також кажу, щоб вони мали повагу до інших та були наполегливими у своїй роботі. І головне – бути свідомими у тому, що вони роблять».