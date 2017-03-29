Луцьк на фото 1914-1918 років

Напис «Ресторан». Будинок знаходиться на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки

Вулиця Лесі Українки. Вид з Братського мосту

Панорама Луцька

Гнідавський міст. З права видніється фрагмент будівлі Великої Луцької синагоги

Дерев'яний Братський міст на фоні церкви Воздвиження Хреста Господнього

Луцькі євреї

Вид на католицький костел апостолів Петра і Павла з Луцького замку

Лютеранська кірха. Вид з вулиці Кафедральної

Луцький будиночок

На розі сучасних вулиць Ковельської та Лесі Українки

Міст у Луцьку

Замок Любарта

Вид на Старе місто з греблі Красненського мосту

Вид на вулицю Кредитову (сучасна Братковського) з католицького костелу апостолів Петра і Павла.

Якщо вам цікаво, де в Луцьку сто років тому знаходився один із центральних ресторанів, куди ходили лучани спробувати нові страви на напої, якщо вам хочеться порівняти, як виглядала сучасна вулиця Лесі Українки з різних ракурсів, і ви взагалі любите історію свого міста, то наша сьогоднішня фотопідбірка вас обов’язково зацікавить і можливо навіть здивує новими знахідками.Кілька днів тому в мережі Інтернет з’явились цікаві світлини міста Луцька періоду 1914-1918 років. Фото були спочатку не підписані.Проте лучанин та краєзнавець Луцькабільшість з них ідентифікував, за що йому безмежно вдячні.Фото - http://fotokresy.pl/Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко