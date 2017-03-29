Луцьк на фото 1914-1918 років
Сьогодні, 09:09
Якщо вам цікаво, де в Луцьку сто років тому знаходився один із центральних ресторанів, куди ходили лучани спробувати нові страви на напої, якщо вам хочеться порівняти, як виглядала сучасна вулиця Лесі Українки з різних ракурсів, і ви взагалі любите історію свого міста, то наша сьогоднішня фотопідбірка вас обов’язково зацікавить і можливо навіть здивує новими знахідками.
Кілька днів тому в мережі Інтернет з’явились цікаві світлини міста Луцька періоду 1914-1918 років. Фото були спочатку не підписані.
Проте лучанин та краєзнавець Луцька Роман Павлюк більшість з них ідентифікував, за що йому безмежно вдячні.
Фото - http://fotokresy.pl/
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Кілька днів тому в мережі Інтернет з’явились цікаві світлини міста Луцька періоду 1914-1918 років. Фото були спочатку не підписані.
Проте лучанин та краєзнавець Луцька Роман Павлюк більшість з них ідентифікував, за що йому безмежно вдячні.
Фото - http://fotokresy.pl/
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
грязні, голодні поліщуки спозаранку займали чергу біля входу в ресторацію! Вони ж бо непенревершені гурмани....
Красота!!!
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