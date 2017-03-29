вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк на фото 1914-1918 років

Луцьк на фото 1914-1918 років
Якщо вам цікаво, де в Луцьку сто років тому знаходився один із центральних ресторанів, куди ходили лучани спробувати нові страви на напої, якщо вам хочеться порівняти, як виглядала сучасна вулиця Лесі Українки з різних ракурсів, і ви взагалі любите історію свого міста, то наша сьогоднішня фотопідбірка вас обов’язково зацікавить і можливо навіть здивує новими знахідками.

Кілька днів тому в мережі Інтернет з’явились цікаві світлини міста Луцька періоду 1914-1918 років. Фото були спочатку не підписані.

Проте лучанин та краєзнавець Луцька Роман Павлюк більшість з них ідентифікував, за що йому безмежно вдячні.

Напис «Ресторан». Будинок знаходиться на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки
Напис «Ресторан». Будинок знаходиться на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки
Вулиця Лесі Українки. Вид з Братського мосту
Вулиця Лесі Українки. Вид з Братського мосту
Панорама Луцька
Панорама Луцька
Гнідавський міст. З права видніється фрагмент будівлі Великої Луцької синагоги
Гнідавський міст. З права видніється фрагмент будівлі Великої Луцької синагоги
Дерев'яний Братський міст на фоні церкви Воздвиження Хреста Господнього
Дерев'яний Братський міст на фоні церкви Воздвиження Хреста Господнього
Луцькі євреї
Луцькі євреї
Вид на католицький костел апостолів Петра і Павла з Луцького замку
Вид на католицький костел апостолів Петра і Павла з Луцького замку
Лютеранська кірха. Вид з вулиці Кафедральної
Лютеранська кірха. Вид з вулиці Кафедральної
Луцький будиночок
Луцький будиночок
На розі сучасних вулиць Ковельської та Лесі Українки
На розі сучасних вулиць Ковельської та Лесі Українки
Міст у Луцьку
Міст у Луцьку
Замок Любарта
Замок Любарта
Вид на Старе місто з греблі Красненського мосту
Вид на Старе місто з греблі Красненського мосту
Вид на вулицю Кредитову (сучасна Братковського) з католицького костелу апостолів Петра і Павла.
Вид на вулицю Кредитову (сучасна Братковського) з католицького костелу апостолів Петра і Павла.


Фото - http://fotokresy.pl/
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, фото, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
грязні, голодні поліщуки спозаранку займали чергу біля входу в ресторацію! Вони ж бо непенревершені гурмани....
Відповісти
Красота!!!
Відповісти
Вибір редактора
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Коли емоції б'ють через край: депутат штовхнув активіста у Луцькій міськраді
«Немає стратегії»: у Луцьку б’ють на сполох через «небезпечний» бюджет
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кличуть на гутірку про захист природи
Сьогодні, 10:36
У Москві стюардеса випала з літака
Сьогодні, 10:34
Луцьк на фото 1914-1918 років
Сьогодні, 09:09
У Луцьку в чоловіка, який ставив «запаску», вкрали сумку з грошима
Сьогодні, 08:27
У Луцьку покрали картини з під'їзду
Сьогодні, 08:06
Схожі новини
Атмосферні ретрофото Луцька та Рівного: ялинка, ковзани, Новий Рік Атмосферні ретрофото Луцька та Рівного: ялинка, ковзани, Новий Рік
18 грудень, 16:20
Луцьк на фото 1915-1916 років Луцьк на фото 1915-1916 років
09 грудень, 08:10
Розповіли історію веслярського клубу в Луцьку. ФОТО Розповіли історію веслярського клубу в Луцьку. ФОТО
22 жовтень, 06:09
Нові раритетні фото Луцька Нові раритетні фото Луцька
14 жовтень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як виміряли польсько-більшовицький кордон на Поліссі в 1925 році. ФОТО
23 грудень, 08:55
 2
Резиденція Санта-Клауса біля Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 1
Луцьк на фото 1914-1918 років
Сьогодні, 09:09
 1
Подарунки, казка та світлове шоу: у Луцьку меценат влаштував свято для малечі. ФОТО
23 грудень, 16:26
 1
Порахували, в скільки обійдеться новорічний стіл у Луцьку
Сьогодні, 22:09
 0
Медіа
відео
1/8