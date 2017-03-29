Раритетне відео: санаторій «Лісова пісня» 50 років тому

Щороку тисячі українців відвідують задля лікувальних та профілактичних функцій санаторій, який розташований біля мальовничого озера Пісочне на території Волинської області.Пісочне озеро — озеро карстового походження, розташоване на північний схід від села Мельники Шацького району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу, що знаходиться на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся).Нам вдалось натрапити на короткометражне відео, яке було зняте майже п’ятдесят років тому, а саме в 1968 році на озері Пісочне та в самому санаторії «Лісова пісня». На відео можемо побачити новеньке приміщення санаторію, інтер’єр кімнат для відпочивальників. Короткі кадри показують чим займались гості Волині у вільний від процедур час, хтось прогулювався на катері, хтось ніжився під сонцем, хтось просто займався улюбленими справами.З офіційного сайту санаторію відомо, що на березі озера Пісочне був від початку побудований так званий будинок відпочинку для колгоспників Волині. Він носив назву «Срібний берег». Ініціатором появи волинської «здравниці» був голова Волинського облвиконкому Юхим Ярощук. В 1967 році заклад вперше прийняв відпочивальників. Приміщення було розраховане на 240 осіб.Завдяки золотим піщаним пляжам, збагаченому фітонцидами повітрю, сосновому лісу, прозорій та цілющій воді, будинок відпочинку здобуває неабияку популярність між колгоспниками.З тих пір побудовано сучасні корпуси, розширено лікувальну базу та мережу реабілітаційних послуг, вдосконалено індустрію відпочинку. Візитною карткою санаторію стало фітолікування, яке поставлене тут на науковий рівень.І хоча на офіційному сайті «Лісової пісні» вказано, що лише в 1971 році санаторій отримав нову назву, проте в коментарях до знайденого відео 1968 року, уже чуємо нову назву.Фото - http://lp.volyn.uaВідео - https://www.net-film.ruТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко