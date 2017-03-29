Волинське село в Першу світову війну. ФОТО





Відомо, що в кінці ХІХ століття в селі проживало близько триста мешканців і нараховувалось тридцять шість будинків.



Фото села Кобче попередніх століть сьогодні важко віднайти. На це є багато причин, не всі селяни мали можливість зробити фото на пам’ять, якщо фото були, то з фотосалонів. Тому, світлини самого села могли бути лише в заїжджих фотографів, або вже періоду аж після Другої світової війни, радніших фото майже немає, або якщо вони є, то в приватних колекціях.



В цьому питанні на допомогу прийшли військові фотографи часів Першої світової війни, які зробили кілька кадрів в Кобче, коли там дислокувались в часи війни. Тому запрошуємо до перегляду читачів Волиньpost.



Якщо ви хочете прочитати повну історію села Кобче, то можемо порекомендувати краєзнавця Сергія Янішевського







Фото - Österreichisches Staatsarchiv

Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі Волинської області розташоване село Кобче (інша назва Копче чи Копці). Відразу привертає увагу назва Кобче, яка найімовірніше походить від антропоніма Кобець, що означає один з видів українських хижих птахів родини соколиних. Вперше Кобче згадується разом з містечком Рожище ще у 1322 році.Відомо, що в кінці ХІХ століття в селі проживало близько триста мешканців і нараховувалось тридцять шість будинків.Фото села Кобче попередніх століть сьогодні важко віднайти. На це є багато причин, не всі селяни мали можливість зробити фото на пам’ять, якщо фото були, то з фотосалонів. Тому, світлини самого села могли бути лише в заїжджих фотографів, або вже періоду аж після Другої світової війни, радніших фото майже немає, або якщо вони є, то в приватних колекціях.В цьому питанні на допомогу прийшли військові фотографи часів Першої світової війни, які зробили кілька кадрів в Кобче, коли там дислокувались в часи війни. Тому запрошуємо до перегляду читачівЯкщо ви хочете прочитати повну історію села Кобче, то можемо порекомендувати краєзнавця Сергія Янішевського «Сільськими доргами. Кобче: подарунок Любарта» Фото - Österreichisches StaatsarchivТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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