Волинське село в Першу світову війну. ФОТО
Сьогодні, 20:05
У Рожищенському районі Волинської області розташоване село Кобче (інша назва Копче чи Копці). Відразу привертає увагу назва Кобче, яка найімовірніше походить від антропоніма Кобець, що означає один з видів українських хижих птахів родини соколиних. Вперше Кобче згадується разом з містечком Рожище ще у 1322 році.
Відомо, що в кінці ХІХ століття в селі проживало близько триста мешканців і нараховувалось тридцять шість будинків.
Фото села Кобче попередніх століть сьогодні важко віднайти. На це є багато причин, не всі селяни мали можливість зробити фото на пам’ять, якщо фото були, то з фотосалонів. Тому, світлини самого села могли бути лише в заїжджих фотографів, або вже періоду аж після Другої світової війни, радніших фото майже немає, або якщо вони є, то в приватних колекціях.
В цьому питанні на допомогу прийшли військові фотографи часів Першої світової війни, які зробили кілька кадрів в Кобче, коли там дислокувались в часи війни. Тому запрошуємо до перегляду читачів Волиньpost.
Якщо ви хочете прочитати повну історію села Кобче, то можемо порекомендувати краєзнавця Сергія Янішевського «Сільськими доргами. Кобче: подарунок Любарта».
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Відомо, що в кінці ХІХ століття в селі проживало близько триста мешканців і нараховувалось тридцять шість будинків.
Фото села Кобче попередніх століть сьогодні важко віднайти. На це є багато причин, не всі селяни мали можливість зробити фото на пам’ять, якщо фото були, то з фотосалонів. Тому, світлини самого села могли бути лише в заїжджих фотографів, або вже періоду аж після Другої світової війни, радніших фото майже немає, або якщо вони є, то в приватних колекціях.
В цьому питанні на допомогу прийшли військові фотографи часів Першої світової війни, які зробили кілька кадрів в Кобче, коли там дислокувались в часи війни. Тому запрошуємо до перегляду читачів Волиньpost.
Якщо ви хочете прочитати повну історію села Кобче, то можемо порекомендувати краєзнавця Сергія Янішевського «Сільськими доргами. Кобче: подарунок Любарта».
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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