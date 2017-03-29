У Луцьку збили чоловіка, а поліція ні сном, ні духом. Шукають свідків

У Луцьку автомобіль збив 55-річного чоловіка, але поліція про цю ДТП дізналася від медиків.Це трапилося ввечері 25 грудня.Як повідомилиродичі постраждалого, про саму аварію відомо мало. Чоловіка збили на вулиці Рівненській, неподалік спуску з мосту.Ймовірно, медиків викликали той, хто був за кермом автомобіля. Нині постраждалий з відкритою черепно-мозковою травмою (забій мозку) у лікарні в Луцьку. Лікарі означають його стан, як важкий.На місце ДТП поліцію ніхто не викликав. Повідомили правоохоронців медики. Однак і після того поліцейські не прибули в лікарні, аби провадити розслідування.Щоправда прибула жінка з подругами, яка, за словами родини постраждалого, намагалася переконати його дружину в тому, що він сам винен у ДТП.Оскільки поліція так і не приїхала в лікарню родичі чоловіка зранку 26-го поїхали у міський відділ поліції, аби правоохоронці відреагували на ДТП.Також родина розшукує свідків аварії.