У Луцьку збили чоловіка, а поліція ні сном, ні духом. Шукають свідків
Сьогодні, 08:35
У Луцьку автомобіль збив 55-річного чоловіка, але поліція про цю ДТП дізналася від медиків.
Це трапилося ввечері 25 грудня.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost родичі постраждалого, про саму аварію відомо мало. Чоловіка збили на вулиці Рівненській, неподалік спуску з мосту.
Ймовірно, медиків викликали той, хто був за кермом автомобіля. Нині постраждалий з відкритою черепно-мозковою травмою (забій мозку) у лікарні в Луцьку. Лікарі означають його стан, як важкий.
На місце ДТП поліцію ніхто не викликав. Повідомили правоохоронців медики. Однак і після того поліцейські не прибули в лікарні, аби провадити розслідування.
Щоправда прибула жінка з подругами, яка, за словами родини постраждалого, намагалася переконати його дружину в тому, що він сам винен у ДТП.
Оскільки поліція так і не приїхала в лікарню родичі чоловіка зранку 26-го поїхали у міський відділ поліції, аби правоохоронці відреагували на ДТП.
Також родина розшукує свідків аварії. Тим, хто володіє інформацією про трагедію потрібно телефонувати на номер 095 869 09 60.
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Це трапилося ввечері 25 грудня.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost родичі постраждалого, про саму аварію відомо мало. Чоловіка збили на вулиці Рівненській, неподалік спуску з мосту.
Ймовірно, медиків викликали той, хто був за кермом автомобіля. Нині постраждалий з відкритою черепно-мозковою травмою (забій мозку) у лікарні в Луцьку. Лікарі означають його стан, як важкий.
На місце ДТП поліцію ніхто не викликав. Повідомили правоохоронців медики. Однак і після того поліцейські не прибули в лікарні, аби провадити розслідування.
Щоправда прибула жінка з подругами, яка, за словами родини постраждалого, намагалася переконати його дружину в тому, що він сам винен у ДТП.
Оскільки поліція так і не приїхала в лікарню родичі чоловіка зранку 26-го поїхали у міський відділ поліції, аби правоохоронці відреагували на ДТП.
Також родина розшукує свідків аварії. Тим, хто володіє інформацією про трагедію потрібно телефонувати на номер 095 869 09 60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
"Ні сном, ні духом" - слабо сказано. Вони (поліція), взагалі, ні в тин, ні вдрин!
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